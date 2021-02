GLI ONOREVOLI NAPOLI, DELLA FRERA E RUFFINO LASCIANO FORZA ITALIA

di REDAZIONE POLITICA

I deputati Guido Della Frera, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino hanno lasciato il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. I tre deputati transitano ora al gruppo Misto, ma l’approdo dovrebbe essere Cambiamo!, il movimento fondato dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

L’addio dei tre deputati di Forza Italia, era nell’aria da diverso tempo secondo quanto riferiscono fonti forziste, in quanto schierati apertamente contro la linea filo “sovranista” del partito, ed adesso i tre parlamentari guardano con interesse al progetto messo in campo da Toti.