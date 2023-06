Giochi del Mediterraneo. Iaia ( FdI). ” Pagano non si preoccupi perché Ferrarese sa quello che fa”

Sulla vicenda dei Giochi del Mediterraneo 2026 , è intervenuto l’on. Dario IAIA, componente della commissione parlamentare ambiente e lavori pubblici e coordinatore Provinciale a Taranto di Fratelli d’ Italia con una nota: “Invece di offendere il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese attribuendogli una tracotanza che non gli appartiene e sforzarsi di fare la Cassandra della situazione nella speranza che i Giochi del Mediterraneo falliscano, Ubaldo Pagano potrebbe adoperarsi per collaborare con il Commissario Straordinario di Governo allo scopo di raggiungere l’obiettivo comune: la realizzazione dei grandi Giochi a Taranto. Purtroppo, dobbiamo prendere atto che al collega Pagano ed al Partito Democratico non interessa il bene comune, ma il piccolo di bottega e quindi, la polemica fine a se stessa“.

lo Stadio Iacovone che Melucci voleva radere al suolo

“ Dopo anni di passerelle dei componenti del comitato promotore a spese pubbliche (sarà interessante verificare come sono stati spesi sinora diversi milioni di euro ed a che titolo) ed un ritardo impressionante che ha costretto il Governo ad intervenire con un commissariamento, Pagano continua inutilmente a polemizzare e si lamenta incredibilmente della circostanza che il commissario Ferrarese abbia fatto un sopralluogo allo stadio “Erasmo Jacovone” di Taranto per verificarne personalmente le condizioni. Cosa c’è da nascondere?” continua l’ on. Iaia.

“Registriamo uno strano nervosismo da parte di Pagano e del Sindaco Melucci in ordine alla vicenda “stadio” che, a loro parere, dovrebbe essere necessariamente demolito e ricostruito. Ipotesi questa che è in campo, così come quella della riqualificazione, che consentirebbe di avere una capienza ben superiore rispetto ai sedici mila spettatori previsti nel progetto del nuovo stadio. Il commissario Ferrarese farà le sue valutazioni, nella massima libertà e senza essere sottoposto a pressioni di qualunque natura, anche alla luce del tempo risicato a disposizione.Tutto deve avvenire nella massima trasparenza e Ferrarese è una garanzia da questo punto di vista.”

Ubaldo Pagano Rinaldo Melucci

“Per quanto ci riguarda, è anche doveroso accendere un faro – aggiunge l’ on. Iaia – in ordine al procedimento amministrativo sul progetto di finanza che prevede la demolizione e la ricostruzione dello Jacovone. Inoltre, bene ha fatto il Commissario a pensare di recuperare quegli impianti che erano stati inseriti nel masterplan iniziale ( Francavilla per esempio) e poi, inspiegabilmente, cancellati. È chiaro che questi recuperi nulla tolgono a Taranto che avrà i suoi impianti ed i suoi investimenti. Questi saranno anche superiori rispetto a quelli attualmente previsti“.

Il commissario di governo Massimo Ferrarese