Giochi del Mediterraneo 2026, parla il commissario di Governo Ferrarese: “Ce la faremo!”

di Silvia Signore

Massimo Ferrarese è stato un politico, ma sopratutto un dirigente sportivo ed imprenditore nel settore edile. Da gennaio 2004 a gennaio 2009 presidente Confindustria Brindisi, da giugno 2004 a ottobre 2014 patron e poi presidente onorario New Basket Brindisi, da giugno 2009 a ottobre 2012 presidente della Provincia di Brindisi, da giugno 2015 a gennaio 2019 presidente di Invimit la società di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Da giugno 2023 è Commissario Straordinario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno a Taranto e nel salento. A novembre 2023 è stato eletto anche presidente del comitato organizzatore.

La sua nomina ha suscitato tante polemiche nell’agorà della politica pugliese , ma il suo impegno ed il lavoro trasparente hanno messo tacere chi remava contro. “L’impegno del ministro Raffaele Fitto, il quale con tutte le energie, ma anche con grande coinvolgimento personale, trattandosi della sua terra, ha voluto che tutto ciò si realizzasse, insieme a quello dei ministri Abodi e Giorgetti – ha detto Ferrarese – è stato determinante per rendere realizzabile l’impegnativo lavoro svolto in questi ultimi mesi. Per questo ringrazio il governo per la determinazione con cui ha voluto sostenere tutti i nostri progetti, offrendo ora la possibilità di entrare definitivamente nella fase di realizzazione delle opere”.

Lo abbiamo intervistato in esclusiva:

Il lavoro del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese ha ricevuto semaforo verde al lavoro portato avanti fin qui , nel corso dell’audizione del 12 novembre davanti ai giudici della magistratura contabile. La relazione del commissario che ha incassato il via libera dalla Corte dei conti è stata anche trasmessa ai ministri Abodi, Fitto e Giorgetti e al comitato organizzatore di Taranto di cui è presidente. “Lo ho più volte sottolineato in passato – dice Ferrarese – ma in questo momento considero ancora più determinante la massima collaborazione tra tutti gli enti coinvolti per un traguardo che ora possiamo raggiungere, la grande occasione di rilancio per Taranto e la Puglia”.