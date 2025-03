Formula 1: Cadillac undicesimo team nel 2026.

“L’arrivo di Cadillac è una pietra miliare” è con queste parole che Mohammed Ben Sulayem presidente della FIA ha commentato l'ingresso ufficiale in F1 del team Cadillac.

di Silvia Signore

Il colosso americano delle automotive General Motor ha finalmente ottenuto il via libera dopo mesi di lunghe trattative dagli organizzatori della Fia e di Liberty Media, dando vita così ad una svolta nel mondo della formula 1, l’introduzione dell’ 11° team nei paddock dei Gran Premi. La Cadillac, unendo gli sforzi con TWG Motorsport, società che detiene la Andretti Global, entra a far parte della Formula 1 a poco più di un anno di distanza dal clamoroso rifiuto di Liberty Media alla candidatura presentata in origine dalla Andretti Global.

L’ingresso di General Motors come costruttore di power unit e l’uscita dal progetto di Michael Andretti, accompagnata da un maggior coinvolgimento di General Motors e del gruppo TWG guidato da Dan Towriss ha mutato il parere della società che detiene i diritti commerciali della Formula 1 che inizialmente era convinta che il team Andretti supportato da General Motors non costituisse un valore aggiunto per il campionato. Successivamente però la FIA e la Formula 1 Management hanno annunciato che Cadillac ha soddisfatto i requisiti per unirsi ai team esistenti a partire dal prossimo anno stabilendo l’accordo che General Motors entri inizialmente a far parte del Circus come “team cliente“, stabilendo un primo accordo con la Ferrari prima di sviluppare le proprie power unit dal 2028.

La F1 Cadillac General Motors, consorzio composto da General Motors, Cadillac e TWG Global (Andretti) per l’ingresso in Formula 1 ha proposto un contributo ai team di 450 milioni di dollari per garantire il proprio posto sulla griglia di partenza per la stagione 2026. “L’arrivo di Cadillac è una pietra miliare” è con queste parole che Mohammed Ben Sulayem presidente della FIA ha commentato l’ingresso ufficiale in F1 del team Cadillac.

Un evento raro in cui un’altra squadra statunitense, dopo l’ingresso della Haas nel 2016, si aggiunge alla griglia riportando il mondiale a 22 piloti. La gestione sportiva è stata affidata a Graeme Lowdon, ex TP della Marussia – squadra che ha militato in griglia tra il 2011 e il 2012 – e designato come direttore del team.

La nuova scuderia avrà una doppia sede, una in Gran Bretagna, a Silverstone dove verrà sviluppata la parte telaistica della vettura e la sede sede di Concord, nel Nord Carolina dove verrà sviluppata la power unit che equipaggerà la futura monoposto dal 2028. Prima di allora, la scuderia made in Usa si doterà del motore Ferrari, oltre che del cambio e della sospensione posteriore delle future monoposto di Maranello.

La F1 Cadillac General Motors è già al lavoro sulla monoposto 2026, ma è ancora alla ricerca della coppia di piloti che porterà all’esordio la monoposto il prossimo anno. Si ipotizzano molti scenario e tra i candidati più chiacchierati ci sono quelli degli ex campioni di formula 1 Sergio Perez, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo, che costituiscono con le rispettive esperienze una sicurezza per la scuderia. In scadenza a fine 2025 l’unico nome è George Russell, che ovviamente punta al rinnovo con Mercedes salvo l’unica complicazione che potrebbe essere l’eventuale accordo tra Max Verstappen e Toto Wolff. Russell rimane comunque un’opzione. Per il team made in USA lo statunitense rimane la priorità Colton Herta, ma essendo solo a marzo del 2025 il quadro finale per il 2026 è tutto ancora da scrivere.

Stefano Domenicali e Mohammed Ben Sulayem

Domenicali: “Dimostrazione importante dell’evoluzione di questo sport”

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 ha così commentato l’ingresso del nuovo team: “Come abbiamo detto a novembre, l’impegno di General Motors nel portare un team Cadillac in Formula 1 è stata una dimostrazione importante e positiva dell’evoluzione del nostro sport. Voglio ringraziare GM e TWG Motorsports per il loro impegno costruttivo durato molti mesi e non vedo l’ora di accogliere il team in griglia dal 2026 per quello che sarà un altro anno entusiasmante per la Formula 1“.

Dan Towriss, CEO di TWG Motorsports, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, abbiamo lavorato fianco a fianco con GM, per gettare solide basi per una straordinaria partecipazione alla Formula 1. Ora, con il 2026 nel mirino dopo l’approvazione finale di oggi da parte della FIA e della Formula Uno, stiamo accelerando i nostri sforzi, espandendo le nostre strutture, perfezionando le tecnologie all’avanguardia e continuando a riunire talenti di alto livello“.