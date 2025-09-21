Fiera del Levante, la Puglia che cambia

Il racconto dei traguardi raggiunti, tanti incontri e un fermento di idee hanno animato l’ottantottesima edizione della Fiera del Levante di Bari, che si è chiusa, lasciando l’immagine di una Puglia proiettata nel futuro.

Con lo slogan “Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede”, la Regione Puglia ha scelto questo palcoscenico per tracciare il bilancio di un quinquennio di trasformazioni, frutto anche della legge regionale n. 28/2017 sulla partecipazione. Nel Padiglione 152 e nel Padiglione 96, dedicato allo sviluppo rurale e alla pesca, si sono susseguiti convegni, incontri e presentazioni che hanno coinvolto istituzioni, imprese e cittadini, trasformando la fiera in un laboratorio di innovazione a cielo aperto.

“L’amministrazione regionale ha creduto e investito, più di chiunque in passato, nella rivoluzione digitale – ha affermato il presidente della Regione, Michele Emiliano – la transizione digitale rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro della nostra Regione. Un percorso che punta a rendere i servizi pubblici più semplici, moderni e realmente vicini a cittadini e imprese”.

A documentare il cammino intrapreso verso la transizione digitale è stato Cosimo Elefante , direttore del Dipartimento della Transizione digitale, nel corso di un incontro dedicato al tema: “Quello che stiamo costruendo è un percorso che punta a una Puglia sempre più digitale, innovativa e inclusiva. Vogliamo che questa trasformazione avvenga insieme alle imprese del territorio, coinvolgendole attivamente grazie anche all’Accordo Quadro di InnovaPuglia e stimolando i grandi player nazionali e internazionali a valorizzare le eccellenze locali”.

Progetti e investimenti della Regione Puglia