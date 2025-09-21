Fiera del Levante, la Puglia che cambia

Con lo slogan “Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede”, la Regione Puglia ha scelto questo palcoscenico per tracciare il bilancio di un quinquennio di trasformazioni, frutto anche della legge regionale n. 28/2017 sulla partecipazione. Nel Padiglione 152 e nel Padiglione 96, dedicato allo sviluppo rurale e alla pesca, si sono susseguiti convegni, incontri e presentazioni che hanno coinvolto istituzioni, imprese e cittadini, trasformando la fiera in un laboratorio di innovazione a cielo aperto.
“L’amministrazione regionale ha creduto e investito, più di chiunque in passato, nella rivoluzione digitale – ha affermato il presidente della Regione, Michele Emiliano – la transizione digitale rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro della nostra Regione. Un percorso che punta a rendere i servizi pubblici più semplici, moderni e realmente vicini a cittadini e imprese”.
A documentare il cammino intrapreso verso la transizione digitale è stato Cosimo Elefante, direttore del Dipartimento della Transizione digitale, nel corso di un incontro dedicato al tema: “Quello che stiamo costruendo è un percorso che punta a una Puglia sempre più digitale, innovativa e inclusiva. Vogliamo che questa trasformazione avvenga insieme alle imprese del territorio, coinvolgendole attivamente grazie anche all’Accordo Quadro di InnovaPuglia e stimolando i grandi player nazionali e internazionali a valorizzare le eccellenze locali”.
Progetti e investimenti della Regione Puglia
Sono venti i progetti in fase di realizzazione, finanziati con 70 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Tra questi, l’adeguamento del Datacenter Regionale, i servizi cloud, la Digital Library, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e il rafforzamento della piattaforma MaaS per la mobilità sostenibile. Particolare rilievo ha il Fondo di innovazione della Presidenza del Consiglio, che vede la Puglia capofila nella sperimentazione di quattro Proof of Concept basati sull’intelligenza artificiale per la gestione di bandi, determine e delibere. Quest’ultima edizione della Fiera del Levante si chiude quindi con un grande racconto di innovazione e partecipazione: una Puglia che guarda al futuro e che, grazie alla spinta digitale, ambisce a diventare modello di crescita e inclusione per tutto il Mezzogiorno.