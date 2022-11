Facebook (Meta) licenzia anche in Italia. A casa 22 dipendenti della sede di Milano

Il taglio di 11 mila posti di lavoro messo in atto da Meta la holding di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, avrà ripercussioni anche sulla filiale italiana. Secondo quanto reso noto da Cgil, Cisl e Uil, tra i licenziati ci sono anche 22 dipendenti pari al 17% degli impiegati della sede di Milano, dove lavorano 130 persone .

Un numero di licenziamenti non confermato da Meta che in una nota ha fatto sapere di non poter al momento “determinare il numero esatto di dipendenti in esubero in Italia” precisando che “Quello fornito ai sindacati non è il numero definitivo ma rappresenta un numero potenziale di persone coinvolte”, ha aggiunto l’azienda, che “lavorarà a stretto contatto con i sindacati e avvierà una consultazione collettiva nei prossimi mesi”.

Il comunicato di Cgil, Cisl e Uil