Fabrizio Corona accusato di diffamazione dal calciatore della Roma, Pellegrini. Chiesto un risarcimento di 100mila euro





Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento a Fabrizio Corona e alla escort che lo aveva denunciato. Il giocatore della Roma infatti, era stato accusato di intrattenere una relazione con la donna. Secondo quella falsa ricostruzione, il calciatore l’avrebbe molestata, perseguitata, fino a essere accusato di stalking. Tutto era falso, come sempre quando c’è di mezzo Corona . Per questo oggi la escort 25enne di Parma, che si spacciava come “vittima” e Fabrizio Corona — che aveva diffuso la “fake news” sul suo sito dillingernews.it — sono indagati, a vario titolo, per minacce e calunnia. Il procedimento è arrivato all’udienza preliminare, Pellegrini ha depositato, tramite il suo legale Federico Olivo, una richiesta di risarcimento per il danno di immagine e reputazionale subito, non inferiore a 100 mila euro, che tiene conto anche del momento in cui la vicenda esplose: la moglie del calciatore stava per partorire. il calciatore giallorosso, sempre tramite il suo avvocato, ha precisato che “se da questa brutta vicenda arriverà un risarcimento sarà tutto devoluto in

beneficenza in favore di chi ha davvero bisogno”..

La vicenda aveva avuto inizio due anni fa quando l’escort aveva presentato cinque denunce, sostenendo di avere una relazione con Pellegrini fatta di contatti continui, incontri, molestie, affermando di averlo seguito ovunque, persino allo stadio Olimpico. Fabrizio Corona aveva calcato la vicenda, pubblicando presunte conversazioni (rivelatesi false) tra i due.

Ma per i pm della procura di Roma la ricostruzione della escort e Corona non stava in piedi , infatti gli accertamenti tecnici sui telefoni effettuati dagli investigatori dell’ Arma dei Carabinieri, hanno rivelato ben altra verità altro: Pellegrini e la escort non si sono mai incontrati, i loro cellulari non si sono mai incrociati, dall’ analisi delle celle telefoniche, non è emersa alcuna traccia di spostamenti comuni. Il calciatore, secondo gli atti dell’indagine, non l’ha mai conosciuta. Ma l’escort ha continuato a sostenere che tra gennaio e luglio del 2023 ci sarebbero stati rapporti, con un primo incontro nel quartiere romano Prati e successive molestie in diverse città, durante le trasferte del giocatore con la sua squadra.