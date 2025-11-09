F1 Gp Brasile, Norris trionfa con McLaren. Disastro Ferrari

Il britannico vince a Interlagos davanti ad un ottimo Antonelli e consolida il primato. Leclerc e Hamilton si ritirano

Lando Norris vince il Gp del Brasile, ed oggi compie un altro passo verso il titolo mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, leader iridato, centra la settima vittoria stagionale e l’undicesima della carriera consolidando il primato in classifica generale. Norris, scattato dalla pole position, trionfa a Interlagos precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli – che si regala il miglior risultato della carriera appena iniziata – e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che parte dalla pit lane e con una strepitosa rimonta arriva sul podio. Il quinto posto con l’altra McLaren serve a poco a Oscar Piastri: l’australiano perde terreno rispetto a Norris nel duello per il Mondiale.

Disastro per la Ferrari. Charles Leclerc deve ritirarsi immediatamente con una sospensione rotta, dopo una carambola innescata da Piastri che tocca la Mercedes di Kimi Antonelli. Una dinamica rapida, ma sufficiente a compromettere la SF-25 e a spegnere sul nascere ogni speranza di punti. Dopo un fine settimana promettente in qualifica, la frustrazione del monegasco è comprensibile: un’altra occasione svanita troppo presto. I primi metri costano cari anche a Lewis Hamilton: l’inglese sostituisce il muso della sua rossa che però ha un assetto compromesso, dopo 38 giri arriva il ritiro. Per la Ferrari è arrivato un doppio zero, dato che Hamilton, coinvolto in più incidenti nel primo giro, si è ritirato dopo aver scontato una penalità, evitando dunque di trascinarsela al prossimo GP.

Nessun rancore, solo delusione

“Non c’era niente di rischioso nella mia manovra, sono molto deluso , perché in queste gare dove non ho niente da imparare – perché non ho sbagliato – lo rifarei venti volte. Però purtroppo hanno sbagliato all’interno e basta“. Parole amare, ma misurate: Leclerc difende la sua condotta e sottolinea come, a suo giudizio, l’incidente non derivi da un suo errore. “Non sono arrabbiato con nessuno dei due, succede“, ha aggiunto Charles. Il tono resta quello di chi accetta la situazione, pur riconoscendo l’amarezza di un ritiro precoce. Nessuna polemica, ma la consapevolezza che la fortuna – in un mondiale dove ogni punto pesa – non è stata dalla sua parte.

Una dinamica vista con occhi diversi