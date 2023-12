Ente Fiera del Levante. La nuova presidente è Simonetta Lorusso

L’imprenditrice barese Simonetta Lorusso , figlia di “don” Leonardo fondatore della Saicaf, e per otto anni presidente del Circolo della Vela di Bari, è la nuova presidente dell’Ente autonomo Fiera del Levante e succede al “re del grano” Pasquale Casillo, il cui mandato era scaduto lo scorso 10 ottobre scorso. Aveva sposato Titino Lenoci, deputato del Partito Socialista Italiano per tre legislature e sottosegretario alla Pubblica istruzione in due governi Rumor, deceduto a soli 43 anni nel 1978.

Simonetta Lorusso ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e associazionistici, tra cui quello di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari dal 2004 al 2009 e, dal 2013 al 2021, quello di presidente del Circolo della Vela di Bari.

La nomina è arrivata sulla “signora del caffè” su indicazione del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, d’intesa con il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha espresso il suo consenso. memore che la segreteria politica dell’onorevole Lenoci era affidata a Giovanni Decaro, il padre del sindaco.

Simonetta Lorusso guiderà l’ Ente regionale che ha iniziato le sue attività nell’ottobre 1929, incarico che secondo quanto previsto dallo statuto, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato solo per una volta. Al vertice della Nuova Fiera del Levante società che gestisce le iniziative del quartiere fieristico confermato l’imprenditore Gaetano Frulli, arrivato alla guida della società a seguito della scomparsa dell’ex presidente della Camera di commercio di Bari, Alessandro Ambrosi.

“Simonetta Lorusso è un’imprenditrice con una grandissima esperienza professionale e istituzionale alle spalle e con una conoscenza molto approfondita del tessuto economico e sociale pugliese – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Donna dalle grandi qualità umane e capacità gestionali, in lei abbiamo trovato il profilo più idoneo per guidare l’ente Fiera del Levante, con l’intesa raggiunta tra Regione Puglia e Comune di Bari. Un ringraziamento sentito va a Pasquale Casillo per il lavoro svolto in questi anni. Casillo ha saputo guidare l’ente Fiera in tempi non semplici segnati prima dalla pandemia e poi dalle conseguenze dei conflitti internazionali sulla nostra economia. Dopo la fase di risanamento e rilancio della Fiera adesso si apre una ‘fase due’ che punta all’ulteriore sviluppo di nuove opportunità nazionali e internazionali”.