Elezioni regionali Marche, si vota domani e lunedì

Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto. Sono sei candidati alla presidenza della Giunta regionale

Domenica 28 settembre, e lunedì 29 si terranno le elezioni regionali nelle Marche . I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente di Giunta della Regione e i consiglieri che andranno a comporre l’assemblea legislativa. I marchigiani chiamati alle urne in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni sono 1.325.689 . Le urne resteranno aperte per consentire il voto, dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì.

È l’unica regione delle sei al voto, più la Val d’Aosta, davvero contendibile . Nelle Marche Elly Schlein sperava particolarmente, per cominciare bene la partitissima di queste elezioni amministrative. Che dovevano concludersi, secondo le prime previsioni, 4 a 1 per il centrosinistra ma poi s’è aggiunta la Calabria, al voto anticipato, subito dopo le Marche e tutto fa pensare che il Pd e gli alleati si tengano Puglia, Campania e Toscana e la coalizione del centrodestra conservi Marche, Calabria e Veneto. Ma, appunto, le Marche costituiscono un punto interrogativo nonostante la destra, per dirla come Salvini ieri, fiuti una “buona aria”.

La campagna elettorale la destra l’ha fatta con la forza dell’immagine di Giorgia Meloni – per lei e per sua sorella Arianna, Acquaroli è un amico e un simbolo e non si può perdere la regione in cui FdI ha piazzato la sua bandiera – e con lo stanziamento di tante risorse per lo sviluppo del territorio. “Si scelga la continuità che significa competitività“, è lo slogan che Acquaroli ha ripetuto nelle ultime battute della sfida elettorale.

Lo sfidante Matteo Ricci ra sua volte replica: “Con noi, le Marche usciranno dalla mediocrità” ha detto ieri sera ad Ancona dove si è chiusa la campagna elettorale dell’Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza regionale ed erano con lui non Elly Schlein – che è stata più volte a sostenerlo nelle Marche – ma Stefania Proietti, presidente dell’Umbria, e Alessandra Todde, governatrice della Sardegna. “Manca solo qualche centimetro alla vittoria”, ha detto Ricci.

I candidati governatori

I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono 6: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati),Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione), Matteo Ricci europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro)

I candidati al Consiglio regionale sono 526 e i 30 che risulteranno eletti andranno a ricoprire l’incarico di consigliere regionale per la dodicesima legislatura. La ripartizione dei seggi è provinciale, in base al censimento permanente della popolazione delle Marche che certifica 1.487.150 abitanti complessivi. Di conseguenza la ripartizione dei seggi avverrà come segue: Ancona 9 seggi, Ascoli Piceno 4, Fermo 4, Macerata 6, Pesaro e Urbino 7.