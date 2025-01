Edoardo Costa Cicorini, il finto “assolto”, con condanna definitiva si riaffaccia sulle scene dei festival cinematografici di Capri e Sorrento

In occasione dei festival del cinema italiano fra Capri-Hollywood e Sorrento Film & Food Festival manifestazioni entrambe finanziate con denaro pubblico e patrocini istituzionali è apparso un attore “fallito” (nerl senso che non lavora più !) tale Edoardo Costa Cicorini condannato a 3 anni di reclusione e 2000 euro di multa all’attore per truffa e appropriazione indebita. L’ha deciso in primo giudizio, con rito abbreviato, il giudice Marina Zelante del tribunale di Milano che ha disposto un risarcimento per un totale di settemila euro per le tre parti civili che si erano costituite.

Stando alle indagini svolte dalle forze dell’ ordine Costa si sarebbe appropriato di una parte del denaro che era stato versato in beneficenza alla sua associazione C.I.A.K. che millantava di aiutare bambini dei paesi poveri da lui fondata, dove in realtà come documentato dal programma “Striscia la Notizia” non è arrivato neanche un euro . La condanna di Costa fa riferimento all’accusa di una truffa per 205 mila euro ed una appropriazione indebita per un totale di circa 138 mila euro. Il pubblico ministero Bruna Albertini aveva chiesto 4 anni di carcere.

Nel 2008, Striscia la Notizia rivelo le malefatte di Edoardo Costa mettendo in dubbio l’operato dell’associazione Ciak, quando l’attore era all’apice della sua popolarità come attore di soap. Un posto al sole e soprattutto Vivere (in cui interpretava Riccardo Moretti) che gli avevano regalato la fama, ma lo scandalo per truffa sui fondi raccolti in beneficenza (650mila euro, di cui solo 80mila destinati all’assistenza di bambini secondo le ricostruzioni degli inquirenti) l’avrebbe presto travolto.

Costa così si giustificò al Corriere della Sera : “L’inchiesta è nata dall’attacco mediatico di Striscia ed è seguito un iter giudiziario lunghissimo. (…) Non mi sapevo spiegare la ferocia dell’accanimento mediatico (…) Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti, nel mio caso, perdendo la reputazione” parlando di “accanimento mediatico” da parte di “Striscia la notizia“ e affermava che “Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia”.

Costa va raccontando in giro di essere stato assolto da questa squallida e vergognosa vicenda giudiziarie, ma in realtà per amore e dovere di cronaca facciamo presente che sulla vicenda giudiziaria si è anche pronunciata con sentenza definitiva la Suprema Corte di Cassazione, e per non sbagliarci preferiamo citare un passaggio della sentenza definitiva di condanna n. 17114 del 2019: “Edoardo Cicorini è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa ed appropriazione indebita, per avere, con una serie di iniziative promozionali, indotto diversi benefattori a consegnargli, nella qualità di presidente di una ONLUS, somme di denaro, asseritamente volte a sostenere iniziative solidaristiche e per essersi poi appropriato delle somme non contabilizzate (pari a 205.000 euro), di cui aveva la disponibilità in ragione della predetta qualità“.

Edoardo Cicorini è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di “truffa ed appropriazione indebita”, per avere, con una serie di iniziative promozionali, indotto diversi benefattori a consegnargli, nella qualità di presidente di una onlus, somme di denaro, asseritamente volte a sostenere iniziative solidaristiche e per essersi poi appropriato delle somme non contabilizzate (pari a 205.000 euro), di cui aveva la disponibilità in ragione della predetta qualità. Costa ha dichiarato nell’ottobre 2023 , che ci sarebbe stato una revisione della sentenza definitiva, ebbene, anche noi come gli amici di Striscia in caso di modifiche della decisione degli ermellini della Suprema Corte, non mancheremo di darne notizia, anche se dopo due anni tutto tace ! E la condanna è rimasta definitiva

Lo abbiamo incrociato personalmente in un noto locale di Capri sia la sera del 30 e 31 dicembre completamente ubriaco ed aggressivo, litigava persino con la sua fidanzata che lo accompagnava, a seguito delle sue attenzioni ed affermazioni galanti (è un eufemismo) pronunciate nei confronti di una ospiteche non è un attrice, la quale era visibilmente attratta dal Costa, e ballava su su un tavolo, praticamente seminuda indossando un vestito imbarazzante quasi da pornostar, e flirtva tutto il tempo con sguardi inequivocabili rivolti all’ ex-attore.

Legittimo chiedersi se si possono invitare e/o ospitare individui del genere ad eventi così importanti co-finanziari e patrocinati anche da enti pubblici, e quindi utilizzando anche soldi del contribuente.

