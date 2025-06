Ecco il programma completo dei “live” Medimex 2025

La grande musica internazionale di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent, Dj Set di Don Letts e Dave Rowntree, un viaggio attraverso le voci e i suoni del Mediterraneo con La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira, gli showcase di Scuro, Cheema, Music Unite, TI, GIIN, Partinico Rose, Alex Cole, Natalia Abbascià, Ra di spina, Alessandro Campobasso Endless Trio, Gaia Mobilij, Federico Nuti Informal Setting, AVA Trio, Marco Centasso UM/WELT, Joe Allotta, Simoni:Teolis

Grande ospiti internazionali, voci e suoni del Mediterraneo , showcase per scoprire i progetti più interessanti della nuova scena pugliese e nazionale e Dj Set di due icone della musica inglese. Sono 26 le esibizioni live del Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, .

Due le serate con i grandi ospiti internazionali: venerdì 20 giugno, in apertura i pugliesi Comrad, Primal Scream e St. Vincent, e sabato 21 giugno in apertura il progetto pugliese Kyoto e Massive Attack (Rotonda del Lungomare di Taranto biglietti disponibili nei circuiti Vivaticket e TicketOne). A seguire i grandi concerti, a partire dalle ore 23.30 allo Spazioporto, i Dj Set di Don Letts, venerdì 20 giugno,e Dave Rowntree, sabato 21 giugno. E ancora La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira sono le affascinanti voci femminile scelte da Antonio Diodato per Le Strade del Mediterraneo, il progetto speciale realizzato per il Medimex che si svolgerà dal 18 al 20 giugno nella corte del Castello Aragonese di Taranto all’ora del tramonto (concerti sold out).

Tornano gli showcase per presentare i progetti più interessanti della scena musicale pugliese e nazionale in due serate in programma allo Spazioporto. Mercoledì 18 giugno a partire dalle ore 21.30 serata indie pop rock con Scuro, progetto pugliese che unisce pop, rock, elettronica, hip hop e sonorità acustiche. Cheema, progetto pugliese che fonde indie e sonorità dei dialetti e delle canzoni popolari per una vera e propria celebrazione della tradizione pugliese attraverso la lente della musica elettronica. Music Unite, omaggio alla musica funk e soul degli anni ’70 e ’80 con un progetto che unisce suoni vintage e produzione contemporanea per unire generazioni e stili musicali diversi. TI, sonorità raffinate e una visione artistica internazionale tra dream pop, synth pop, elettronica cinematica e suggestioni da film score per dare vita ad un universo intimo e atmosferico. GIIN, progetto che esplora mondi sonori alternativi e rende omaggio ai miti dell’alternative rock anni ’90 e del dream pop. Partinico Rose, un mix di post punk e grunge cosi potente che Iggy Pop ha deciso di passarli nella sua trasmissione radiofonica Confidential in onda su BBC6.

Alex Cole, torna su un palco italiano, dopo un’importante esperienza nella scena musicale di Los Angeles, con una miscela esplosiva di rock’n’roll, blues e hard rock. Giovedì 19 giugno a partire dalle ore 21.30 serata dedicata a jazz e world con Natalia Abbascià, artista pugliese impegnata in una ricerca musicale alla ricerca dell’essenziale tra folk, jazz, classica e improvvisazione. Ra di spina, progetto che intreccia le tradizioni musicali del sud Italia ai suoni di synth, chitarre spigolose e ritmi elettronici. Alessandro Campobasso Endless Trio, trio pugliese caratterizzato da un continuo intreccio di temi ed improvvisazioni dove interplay e connessione fra i musicisti sono al centro della narrazione musicale. Gaia Mobilij, progetto solista con una fusione tra tradizione e innovazione, dove sonorità globali ed elettroniche si incontrano in un live ad alta energia. AVA Trio, progetto pugliese con una forte matrice internazionale che allarga i confini del jazz, dell’improvvisazione e della melodia maqam creando un approccio unico che definiscono avanguardia mediterranea. Joe Allotta, intende rendere accessibile il jazz contemporaneo mescolandolo a hip hop, funk e drum’n’bass.

Anche quest’anno in programma showcase realizzati in collaborazione con I-Jazz nell’ambito del progetto Nuova Generazione Jazz. Mercoledì 19 giugno, ore 19.15 Caffè letterario Cibo per la mente, Simoni: Teolis, duo formato da Lorenzo Simoni, sassofono contralto, e Iacopo Teolis, tromba, e giovedì 20 giugno, nel corso della serata a Spazioporto, Federico Nuti InFormal Setting, un organico che ricorda quello di un tradizionale quintetto Jazz ma che attinge da molteplici linguaggi della contemporaneità e Marco Centasso UM/WELT, progetto che indaga la creazione di mondi in interazione attraverso il suono.