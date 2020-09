Ecco come cambia il Consiglio Regionale in Puglia

Tutte le province di Puglia hanno scelto di rinnovare la loro fiducia al governatore uscente, Michele Emiliano. Tutte tranne Brindisi, dove lo sfidante del centrodestra, l’europarlamentare Raffaele Fitto, ha vinto la sfida con il 43,44% dei voti contro il 40,74 di Emiliano.

di REDAZIONE POLITICA

La ripartizione ed aggiudicazione dei seggi agli eletti nel nuovo Consiglio regionale della Puglia, assegna 30 seggi ai consiglieri della maggioranza, 20 all’opposizione. In base alla legge, il premio di maggioranza si determina infatti sulla base della percentuale raggiunta della coalizione vincitrice: superato il 40% dei consensi , oltre a quello del presidente eletto, cioè Michele Emiliano vengono assegnati complessivamente 30 seggi .

L ’opposizione si aggiudica 20 seggi, che andranno distribuiti tra la coalizione guidata da Raffaele Fitto ed il Movimento Cinque Stelle. Alla coalizione di centrodestra sono assegnati 14 seggi di consigliere oltre a quello di Fitto quale miglior presidente sconfitto, mentre solo 4 vanno ai pentastellati.

BARI

Mentre sono in corso nelle varie prefetture le verifiche finali, per la assegnazione dei seggi ad ogni singola provincia ci sono già degli illustri “trombati”, a partire dall’attuale presidente del consiglio regionale, Mario Loizzo (Pd) , ed il suo compagno di partito l’assessore Gianni Giannini, mentre nella Bat sembrerebbe non essere stato eletto il consigliere uscente Ruggero Mennea. In attesa degli ultimi dati Sergio Blasi la cui rielezione è attualmente in bilico dipendendo dal riparto regionale e dalla quota seggi spettante a Senso Civico, dove il primo degli eletti risulterebbe Ernesto Abaterusso.

Nella provincia di Bari come prevedibile, potendo contare sul sostegno del sindaco Antonio Decaro, Michele Emiliano ha surclassato Fitto ottenendo il 51,31% dei voti. All’interno della coalizione di centrosinistra che sosteneva il Pd ha portato a casa la percentuale più alta (il 20%), ed eletto Francesco Paolicelli ( che era il candidato di Decaro) risultato il più suffragato dell’intera regione, con 23.847 preferenze, seguito da Anita Maurodinoia (19.652 voti) e Lucia Parchitelli (15.742 voti).

Pierluigi Lopalco, l’ epidemiologo a capo della task force per il Covid, candidatosi nella lista Con Emiliano, ha fatto il pieno di preferenze nella provincia barese , raccogliendone quasi 15mila, mentre a Lecce dov’era anche candidato si è ferma ad appena 1.500 preferenze. Nei Popolari con Emiliano, l’assessore regionale uscente Gianni Stea è intorno alle 8.800 preferenze.

Sonora sconfitta sempre a sinistra la compagine Puglia Solidale e Verde facente capo a Nichi Vendola, che per 10 anni (dal 2005 al 2015) aveva guidato la giunta regionale pugliese, non è riuscita a superare lo sbarramento del 4% su base regionale, così come non è stato rieletto il vicepresidente uscente Tonino Nunziante candidatosi questa volta nelle liste del movimento Italia in Comune , che per circa 2.500 voti non superato il quorum previsto su base regionale.

Nel centrodestra non è riuscito a farsi eleggere l’ex capo della task force Xylella, il generale della Forestale, Giuseppe Silletti, a Foggia è rimasto a terra fuori l’ex assessore Leonardo Di Gioia (ex Pd, passato con Forza Italia) ed anche l’altro transfuga, Napoleone Cera (ex Udc) anche lui candidato con il partito berlusconiano.

LECCE

Nel Salento una prima analisi sulla base dei voti nella circoscrizione di Lecce vedrebbe eletti Donato Metallo e l’assessore regionale uscente Loredana Capone che si riscatta dalla precedente “bocciatura” ricevuta dagli elettori alle precedenti elezioni regionali del 2015. La lista Con Emiliano porterà in consiglio Alessandro Delli Noci e Antonio Raone; mentre sarebbe eletto Emiliano Sebastiano Leo, assessore uscente nella lista Popolari per Emiliano, insieme all’uscente Mario Pendinelli.

Sempre nella circoscrizione di Lecce eletto Antonio Gabellone l’ex presidente della Provincia, candidato di Fratelli d’Italia mentre la Lega elegge Gianni De Blasi, ed entra in consiglio l’editore Paolo Pagliaro (area Lega) candidatosi nella lista “La Puglia Domani“. Eletto nel Movimento 5 Stelle Casili.

BRINDISI

Brindisi è stato l’unico capoluogo di provincia che ha vostro prevalere con il 43,44% dei voti Raffaele Fitto, con 3 punti di distacco su Emiliano anche se il primo partito della provincia resta comunque il Pd. Il più suffragato tra i dem è stato il consigliere regionale uscente Fabiano Amati, con 10.390 preferenze. Mentre tra i Popolari con Emiliano Mauro Vizzino porta a casa 7.403 voti . Un terzo seggio è in ballo tra Alessandro Leoci di Con Emiliano e Giuseppe Tanzarella di Senso Civico .

Fratelli d’Italia ha sfiorato il 15% dei consensi come partito con Luigi Caroli (con 6.607 voti) , mentre la Lega ha raggiunto il 10% grazie all’ottima performance elettorale dell’ ex-senatore Vittorio Zizza che ha raccolto 5.311 preferenze. a sostegno di Michele Emiliano, con più del 15% dei voti.

Se i seggi saranno 5 per la provincia di Brindisi in tal caso il duello sarà invece tra Zizza e Gianluca Bozzetti del M5S.

il consigliere regionale Renato Perrini al voto

TARANTO

Il Pd a Taranto riesce a prevalere di poco (13,91%) sull’ottima performance di Fratelli d’ Italia (13,17). Il più suffragato si riconferma Donato Pentassuglia (Pd) con 10.219 preferenze tallonato da Renato Perrini (Fratelli d’ Italia) con 10.111 preferenze (con un incremento del 50% in più rispetto alla precedenti regionali dal 2015) , entrambi eletti. In attesa della ripartizione regionale Michele Mazzarano (Pd), ed il consigliere comunale martinese Gaetano Conserva eletto nelle file di Forza Italia, passato l’anno scorso nella Lega al seguito del suo mentore Gianfranco Chiarelli. Tra i eletti e riconfermati anche l’assessore regionale uscente Mino Borracino eletto nelle file di Senso Civico.

Grande delusione per la consigliera uscente Francesca Franzoso, coordinatore provinciale degli azzurri che non è riuscita ad essere rieletta.

(notizia in aggiornamento)