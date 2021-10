DOPO ALLEGRI ED AMBRA ANGOLINI, SI SEPARANO WANDA NARA E MAURO ICARDI. E SONO SEMPRE GLI UOMINI A TRADIRE

Una conferma della separazione sarebbe anche la rimozione del follow (segui) da parte di Wanda Nara nei confronti di Icardi. La showgirl e agente argentina ha poi confermato la crisi con un messaggio inviato alla giornalista argentina Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha riferito che Wanda le ha scritto “Mi sono separata“.

di REDAZIONE SPORT

È arrivata ai titoli di coda la relazione fra Mauro Icardi, calciatore del Paris Saint Germain e la sua compagna manager Wanda Nara. La notizia dopo che le voci si erano diffuse attraverso i socialmedia ha trovato conferma in Argentina. Il calciatore avrebbe tradito la moglie con una delle sue amiche, la cantante e attrice argentina Eugenia La China Suárez. Il fatto è diventato di dominio pubblico dopo lo sfogo pubblicato da Wanda Nara sulle sue Instagram Stories, subito dopo cancellato e ripubblicato con modifica.

“Ti sei caricata un’altra famiglia”, ha scritto Wanda Nara sul suo profilo Facebook aggiungendo un insulto ( “zorra” cioè prostituta) rivolto alla ormai ex amica. Un tradimento che secondo i media non sarebbe comunque confermato e che ha mandato Wanda Nara su tutte le furie, al punto di volersi separare dal padre delle sue figlie e degli altri tre figli nati dalla precedente relazione con il calciatore Maxi Lopez.

Dal profilo Instagram di Wanda Nara sono state cancellate anche quasi tutte le sue foto con il calciatore Icardi lasciando solo quelli con i figli. Valentino (12 anni ), Constantino (10) e Benedicto (9) avuti con il calciatore, e le bambine Francesca (6) e Isabella (4), avute dall’ex capitano dell’Inter.

Una conferma della separazione sarebbe anche la rimozione del follow (segui) da parte di Wanda Nara nei confronti di Icardi. La showgirl e agente argentina ha poi confermato la crisi con un messaggio inviato alla giornalista argentina Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha riferito che Wanda le ha scritto “Mi sono separata“.

Quello che il sito del quotidiano argentino Clarin ipotizza ancora è che la “zorra”, la donna fatale in questione, sia Eugenia “la China” Suarez, 29 anni protagonista del programma del lunedì “Bendita” della tv argentina El Nueve, . Perché? Semplice. Wanda Nara fino a ieri sera seguiva su Instagram la Suarez , anzi fino a 7 ore prima del suo strano messaggio aveva messo un “me gusta” a una storia della China. E poi l’ha cancellato. La Suarez che al momento sta lavorando a un film a Madrid, in Spagna, è famosa in Argentina per aver già “causato” nel 2015 la separazione dell’attore Benjamin Vicuña dall’allora sua compagna.

Maria Eugenia Suarez, “la China”

Wanda Nara sposata con Mauro Icardi dal maggio del 2014, ne è diventata la sua procuratrice, trattando il suo passaggio a Parigi per 50 milioni più 8 di bonus all’Inter, e 12 milioni lordi a stagione per il centravanti. Che però nel Psg dei fenomeni trova poco spazio in campo: finora ha giocato solo 6 partite da titolare, 11 in totale, 3 gol in Ligue 1, giocando appena 39 minuti in Champions League contro Bruges e meno di 480 in campionato.