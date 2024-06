Donzelli: “Fanpage? Inchieste faziose, in Fratelli d’Italia niente spazio a razzisti, antisemiti e violenti”

“Non do alcuna credibilità alle inchieste faziose degli organi di stampa militanti della sinistra. Abbiamo già visto in passato le loro operazioni di taglia e cuci per distorcere la realtà”. A parlare è Giovanni Donzelli, intercettato al suo arrivo a Ponsacco in provincia di Pisa per una manifestazione in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gabriele Gasperini.

Il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia rompe il silenzio sul caso ‘Fanpage‘: “Il tentativo di rappresentare Fratelli d’Italia come un movimento estremista e nostalgico è patetico e insulta più di un quarto degli elettori italiani che hanno votato Fdi – aggiunge ancora il deputato – In Fratelli d’Italia non c’è spazio per razzisti, antisemiti, violenti e nostalgici delle dittature del novecento. Ma da quello che vediamo in questi giorni c’è ampio spazio per questa gente a sinistra. Peccato che questi sedicenti giornalisti d’inchiesta mantengano una desolante omertà su tutto quanto succeda a sinistra“.

Fanpage sarebbe un sito di informazione indipendente..?

Il sito napoletano Fanpage è notoriamente “vicino” a Sandro Ruotolo , responsabile Informazione della segretaria nazionale del Partito Democratico e basta vedere i servizi ed articoli spacciati come inchieste per rendersene conto. Strano che non abbia riservato molte attenzioni allo scandalo delle mazzette arabe che hanno coinvolto gli esponenti della sinistra al Parlamento Europeo ? Ma no, per loro (gra “compagni” è tutto normale … !