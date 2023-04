Donald Trump ex presidente USA arriva in Tribunale in stato di arresto. L’accusa: “Ha pagato due donne”.

Donald Trump è in stato di arresto . Con al fianco due agenti in divisa, Trump è entrato nell’aula di tribunale dove si svolgerà l’udienza in cui gli verranno notificate le accuse che gli sono contestate nel caso “Stormy Daniels“. L’ex presidente americano è apparso serio e scuro in volto. Ad attendere Trump, lungo Madison e dentro l’area chiusa al traffico, c’erano una trentina di mezzi della scorta, tra auto blindate e furgoni con a bordo membri del Security Service, il servizio di protezione assegnato a ogni ex presidente degli Stati Uniti. Elicotteri sorvolano da ore sia l’area sopra la Trump Tower sia quella, a sud, del tribunale.

Alla Trump Tower si è vista Melania

Centinaia di persone, tra cui turisti, fotografi e manifestanti a favore e contro Donald Trump , si erano raccolte anche attorno alla Trump Tower, transennata e presidiata dei poliziotti, dove nelle scorse ore è arrivata anche Melania Trump. Di recente si era tornato a parlare di divorzio tra i due, con Stormy Daniels e la modella di Playboy Karen McDougal che sostengono di aver avuto relazioni con l’ex presidente Usa. Relazioni smentite da Trump. Gli addetti ai lavori affermano che la coppia, pur vivendo insieme a Mar-A-Lago, conduce vite separate come scrive il Mirror, ricordando che secondo alcune voci Trump potrebbe dover affrontare anche una causa di divorzio. Che non sarebbe il primo della sua vita.

Poco dopo le 13 ora locale nello Stato di New York ( ore 19 di questa sera in Italia), l’ex presidente Usa ha lasciato la Trump Tower, dove ha trascorso la notte dopo essere arrivato dalla Florida, per recarsi al Tribunale di New York. Trump ha salutato i suoi sostenitori con la mano e poi ha alzato il pugno in segno di lotta. Scortato dagli agenti del “Secret Service“, l’ex presidente è entrato in una berlina nera, con al seguito un lungo corteo per le strade di Manhattan, dove è stato bloccato il traffico per motivi di sicurezza.

L’ex presidente Durante il percorso dalla Trump Tower per arrivare al tribunale di Manhattan, ha pubblicato su Truth, il socialnetwork di sua proprietà un post : “Sono diretto verso il sud di Manhattan, al tribunale. Sembra surreale, wow, stanno per arrestarmi”. “Non posso credere che stia succedendo in America, Maga!”, ha concluso usando come slogan l’acronimo del suo movimento politico, Make America Great Again. Trump, arrivato al tribunale di Manhattan, ha salutato la folla prima di entrare.

“Un giorno tragico” per gli Stati Uniti“. con queste parole Donald Trump a poche ore dall’udienza a New York ha continuato a incitare i suoi sostenitori . La Nbc Riferisce che l’ex presidente degli Stati Uniti, in una mail inviata ai finanziatori, scrive: “Oggi piangiamo la fine della giustizia in America. Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere ARRESTA il suo principale avversario per non aver commesso alcun reato”.

“Il processo sia spostato a Staten Island”

Trump, ha chiesto di spostare il processo a suo carico da Manhattan a Staten Island, un’area tradizionalmente molto più repubblicana dell’altra. “È una sede molto ingiusta, con alcune aree che hanno votato l’1% repubblicano”, si lamenta l’ex presidente parlando di Manhattan, “questo processo dovrebbe essere spostato nella vicina Staten Island – sarebbe un luogo giustissimo e sicuro per il processo“.

Trump ha anche accusato il giudice incaricato, Juan Merchan, di essere “fortemente di parte” e con una famiglia composta da “gente che notoriamente odia Trump“, “una figlia che lavora per Kamala e ora la campagna elettorale Biden-Kamala“. “E’ stato disastrosamente ingiusto nel precedente caso collegato a Trump – aggiunge riferendosi a una sua recente sentenza di condanna della Trump Organization per frode fiscale – ha istruito in modo orribile la giuria ed è impossibile avere a che fare con lui in questa caccia alle streghe“.

Uno dei procuratori che ha rappresentato oggi l’accusa contro Trump ha detto di essere “molto preoccupato” per gli effetti che i messaggi di “minaccia” dell’ex presidente potranno avere su giurati e testimoni del processo. In quest’ottica, rivela Nbcnews, l’accusa intende chiedere un ordine protettivo per garantire la sicurezza dei testimoni. Nei giorni scorsi, Trump ha postato che il suo arresto potrà portare “potenzialmente morte e distruzione”.

Scintille tra manifestanti pro e contro

Nel piazzale antistante il tribunale non sono mancati tafferugli e tensioni , anche se in un clima di sostanziale calma. Sul posto ha fatto una breve comparsa anche la deputata repubblicana e cospirazionista del movimento QAnon, Marjorie Taylor Greene, che ha tentato di parlare ma è stata rapidamente sommersa dalle urla e dai fischi della folla che va crescendo. Sul posto c’era anche il deputato dem Jamaal Bowman, membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato di New York dal 2021, che ha urlato: “E ora è il caso di parlare della verita’“.

Ad un certo punto, una discussione animata ha anche coinvolto manifestanti pro e anti Trump : una bionda vistosa, con un giubbotto jeans e un cappelletto rosso con la scritta “MAGA“, ha discusso in maniera accesa con una donna dai capelli grigi con una felpa con la scritta: “Arresta Trump“. Il contendere era una gigantesca bandiera blue navy, con la scritta “TRUMP LIES ALL THE TIME“, cioè “Trump mente sempre”. La bionda ha cercato di rimuoverlo ma ci è scivolata sopra.

Donald Trump si è dichiarato “non colpevole” dei 34 capi di imputazione per il caso della pornostar. In un’affollata aula del tribunale di Manhattan, che gli sono stati contestati nell’atto di incriminazione letto dal giudice Juan Merchan. Le accuse sono di aver falsificato i registri della società e partecipato ad un complotto per versare denaro in cambio del silenzio a due donne ( oltre alla pornostar Stormy Daniel anche l’ex modella di Playboy Karen Mc Dougall) alla fine della sua campagna elettorale del 2016.

alcune delle lettere del collegio difensivo di Trump che cercavano di “silenziare” le accuse

L’ex presidente parlerà dopo l’udienza

Uno degli avvocati nel team legale di Donald Trump ha sostenuto che l’ex presidente parlerà dinanzi alle telecamere, all’esterno dell’aula del tribunale di Manhattan, tanto prima che dopo che si sarà presentato dinanzi al giudice. “Il presidente è resiliente, ottimista ed è determinato come sempre a combattere i fattori di ingiustizia”, ha aggiunto Chris Kise, che ha incontrato Trump ieri sera alla Trump Tower.

Il team legale dell’ex presidente si è riunito tanto ieri sera che stamane per definire gli ultimi dettagli della strategia. Kise ha aggiunto che Todd Blanche, l’ultimo avvocato ad aggiungersi in ordine di tempo alla squadra dell’ex presidente, “è una grande aggiunta” al team legale.

Trump prosegue nell’attacco alla democrazia : “Il nostro movimento ha superato così tanto. E non c’è dubbio nella mia mente che prevarremo ancora una volta e conquisteremo la Casa Bianca nel 2024″. La mail contiene un link per procedere alle donazioni alla sua campagna, chiedendo finanziamenti tra i 24 e i mille dollari.

Il giudice ha fissato la prossima udienza per il 4 dicembre. Ha inoltre chiesto a Trump di non fomentare violenza attraverso i social. Gli avvocati difensori, dal canto loro, hanno dichiarato che il processo rappresenta “una persecuzione politica“.

Conclusa l’udienza di incriminazione, Donald Trump ha lasciato il tribunale di Manhattan diretto all’aeroporto newyorchese La Guardia, da dove si imbarcherà per la Florida. L’ex presidente dovrebbe parlare alle 20.15 ora locale, le 2.15 in Italia, a un evento pubblico a Palm Beach.

Joe Tacopina, un avvocato del collegio di difesa di Donald Trump, uscendo dal Tribunale ha riferito che l’ex presidente ha voluto pronunciare lui stesso le parole “non colpevole” durante la sua accusa martedì. “Si è dichiarato non colpevole. Ha pronunciato lui stesso le parole, il presidente, che ho pensato fosse una buona cosa da parte sua e voleva farlo “, ha detto durante un’intervista telefonica su Fox News martedì sera.

l’ avvocato Joe Tacopina legale di Trump e presidente del Venezia Calcio

Tacopina ha affermato che il team di difesa non si aspettava che l’accusa arrivasse senza dettagli sui presunti crimini sottostanti. “Quello che davvero non ci si aspettava era che avrebbero tramandato e incriminato senza specificare quali fossero questi presunti crimini sottostanti”, ha aggiunto Tacopina. “È scioccante per me che un pubblico ministero provi a perseguire qualcosa di così sottile e persegua una violazione delle leggi elettorali federali quando sono pubblici ministeri, il che rafforza ulteriormente la posizione che abbiamo sempre assunto secondo cui si tratta di una persecuzione politica, procedimenti politici e l’armamento del sistema giudiziario che onestamente mi fa star male“

L’ avvocato Tacopina ha ribadito la sua ferma convinzione che questo caso non arriverà nemmeno al processo. “Non credo che arriveremo a una giuria. Penso che questo caso cadrà sulla strada della legge prima che arriviamo lì“.

Le reazioni dalla Casa Bianca