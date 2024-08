Divorzio, llary Blasi convoca Noemi come teste. E Francesco Totti chiama Iovino

Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno a scontrarsi in tribunale tra poco più di un mesebper la causa di divorzio che li vede contrapposti da ormai tre anni. In discussione un assegno di mantenimento provvisorio (12.500 euro), che l’ex capitano della Roma vorrebbe dimezzare mentre la conduttrice televisiva chiede che venga aumentato. ll tribunale dovrà stabilire anche chi tra i due ha tradito per primo, scatenando la crisi coniugale che ha portato all’addio, e quindi decidere chi dovrà pagare le spese processuali, cioè l’addebito.

I due ex coniugi hanno cancellato dai rispettivi profili del socialnetwork Instagram le foto, nelle quali erano immortalati insieme ai nuovi fidanzati, rispettivamente Noemi Bocchi e Bastian Muller. A convincerli a rimuovere dal web ogni traccia dei loro nuovi amori sarebbero stati i loro rispettivi legali. L’interesse di Francesco Totti e Ilary Blasi è lo stesso. Ridurre al minimo gli appigli della controparte per screditare la propria immagine e cancellare le foto degli attuali fidanzati dai social network sembra fare parte di questa nuova strategia difensiva. Così, dall’account della romana, sono scomparse le foto dell’imprenditore tedesco, con il quale fa coppia fissa da oltre un anno. Immagini scattate negli ultimi viaggi, come la foto di coppia fatta in Turchia in occasione del compleanno della Blasi e con la quale lei aveva ufficializzato la relazione.

La Blasi è intenzionata ad accelerare le pratiche della separazione e lo scorso marzo , all’insaputa dell’ex marito, ha presentato una richiesta di sentenza parziale per riuscire a ottenere la separazione entro l’autunno. Insomma, l’addio ufficiale è questione di mesi per i risarcimenti, invece, ci sarà tempo. La richiesta di sentenza parziale di separazione, consentirà alla coppia di accelerare i tempi anche per la fase successiva a quella della separazione, il divorzio definitivo.

Le porte del tribunale civile di Roma si riapriranno a settembre per i due ex coniugi romani e la giudice Simona Rossi ascolterà i testimoni che Totti e la Blasi, attraverso i loro rispettivi legali, hanno citato a testimoniare per stabilire di chi è la responsabilità della fine del matrimonio. La conduttrice ha chiamato sul banco degli imputati l’attuale fidanzata di Totti, Noemi Bocchi, che dovrà riferire nei tempi e nei modi come lei e il calciatore si sono conosciuti, e sopratutto come la conoscenza si è trasformata in relazione. Francesco Totti a sua volta ha indicato come primo nome della lista dei testimoni quello di Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale la Blasi ha sostenuto pubblicamente di avere preso solo un caffè. La lista dei reciproci testimoni chiamati a deporre in aula sotto giuramento è molto più lunga.

I testimoni di Francesco Totti

Secondo quanto riferito dal Messaggero l’ex capitano giallorosso oltre al personal trainer Iovino, ha citato Alessia Solidani, la parrucchiera e storica amica di Ilary Blasi, la quale avrebbe favorito gli incontri segreti tra la conduttrice e Cristiano Iovino. A testimoniare in favore di Totti ci saranno anche l’amico Alex Nuccetelli, che con Ilary ha già in corso un processo per diffamazione, e un ex manager di Mediaset il cui nome al momento è top secret e che, a detta dell’ex-calciatore, avrebbe avuto un breve flirt con la Blasi prima che Totti conoscesse Noemi Bocchi e dicesse definitivamente addio alla moglie.

I testimoni di Ilary Blasi