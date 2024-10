Dissequestrata la curva sud dello stadio Iacovone di Taranto

La giudice Costanza Chiantini del Tribunale di Taranto , con il parere favorevole della Procura di Taranto, a seguito dell’ istanza presentata dal Commissario di Governo Massimo Ferrarese ha dissequestrato la Curva Sud dello Stadio Iacovone, così consentendo all’impresa che si è aggiudicata i lavori di iniziare a smantellarla, in vista dei successivi lavori di edificazione del nuovo stadio che costituirà l’impianto principale dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Presentato un accordo tra Inail Puglia, il Commissario straordinario per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e Formedil Cpt Taranto per garantire la sicurezza nei cantieri delle opere legate all’evento, iniziativa che coinvolge 40 progetti nei 21 comuni delle province di Taranto, Lecce, Brindisi e Bari, per un totale di 275 milioni di euro. L’accordo prevede l’adozione del “Bollino Sicurezza Cantieri” da parte delle ditte appaltatrici, con l’obiettivo di garantire condizioni ottimali di salute e sicurezza per i lavoratori, e completare i lavori entro i prossimi 18 mesi.

Il Comune di Taranto continua imperterrito a tacere sulle propri evidenti responsabilità dei suoi dirigenti ed amministratori per il deposito del materiale infiammabile sotto la curva sud dello stadio , che in occasione del derby Taranto-Foggia nel campionato di serie C 2023/24 si incendiò a seguito di un razzo lanciato dai tifosi foggiani.