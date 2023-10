Disegno legge di Bilancio: approvati e stanziati altri 125 (e sono 275) milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo 2026

Il disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri ed in corso di trasmissione al Parlamento prevede lo stanziamento di 125 milioni di euro per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

“Si tratta di una chiara testimonianza dell’impegno che il Governo Meloni ha messo in campo al fine di garantire il successo dei Giochi di Taranto 2026, un impegno che abbiamo ribadito nella riunione dello scorso 18 ottobre con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi” hanno dichiarato i Ministri Andrea Abodi e Raffaele Fitto aggiungendo che “il Governo Meloni dimostra di rispettare con fatti concreti, stanziando risorse in legge di Bilancio per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, anche alla luce dell’incremento dei costi, nonché per garantire l’organizzazione e il regolare svolgimento dell’evento”.

i ministri Abodi e Fitto

I Ministri Abodi e Fitto e nel ringraziare il Ministro Giancarlo Giorgetti per il lavoro congiunto che ha consentito di individuare le risorse in Bilancio, sottolineano anche il carattere fortemente simbolico che assumono oggi i Giochi di Taranto 2026, “un evento sportivo di rilievo internazionale” commenta la dichiarazione congiunta dei Ministri, “che pone in risalto il ruolo di primo piano dell’Italia per la stabilità del Mediterraneo e rappresenta, al tempo stesso, una preziosa occasione di riscatto per il territorio di Taranto e per l’intero Mezzogiorno”.

I 125 milioni vanno ad aggiungersi ai 150 milioni già messi a disposizione dal governo al commissario Ferrarese (compresi i 5 già versati inizialmente attraverso il CONI) per un totale di 275 milioni messi a disposizione dal Governo. Mancano all’appello però i milioni previsti a carico di Regione e Comuni dai due masterplan predisposti dal direttore generale Sannicandro e dichiarati al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo in sede di candidatura, di cui solo la Regione Puglia ha versato al momento circa 900 mila euro. Soldi che servirebbero all’organizzazione, logistica e promozione dell’evento.

L’ on. Dario IAIA, Coordinatore Provinciale FDI Taranto , con una nota ha commentato la notizia proveniente dal Governo: “Oltre alla complessa questione ex-Ilva, sul tavolo del Governo permane la massima attenzione rispetto ai Giochi del Mediterraneo. In legge di Bilancio ci sono altri 125 i milioni di euro stanziati dall’Esecutivo per garantire che gli interventi previsti siano concretizzati. Questi fondi verranno utilizzati per le opere infrastrutturali e per fare in modo che la manifestazione si svolga al meglio. Un ringraziamento vorrei rivolgere ai Ministri Fitto, Abodi e Giorgetti, per aver dato impulso vero ai Giochi. Saranno dispiaciuti i gufi e coloro che dal Pd e dal M5S hanno continuato a tifare contro Taranto. Come abbiamo ribadito fin dall’inizio del Commissariamento, i Giochi si faranno e sarà Taranto ad ospitarli. Intanto ci chiediamo dove siano finiti i fondi promessi dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia? Siamo ancora in attesa“.