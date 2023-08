Decreto sul caro voli del governo Meloni, Ue chiede “più informazioni”. Mimit: “Principi rispettati”

L’Unione Europea chiede maggiori informazioni all’Italia sul decreto varato dal governo per quanto riguarda il caro voli. “I servizi della Commissione Ue hanno contattato le autorità italiane e attendono di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso della misura in questione“, afferma un portavoce della Commissione Ue interpellato dalla Commissione Ue sulle misure contenute nel Dl Asset per far fronte al caro voli. “La Commissione Ue sostiene misure volte a promuovere la connettività a prezzi accessibili, in linea con le norme del mercato interno dell’Ue”, spiega ancora.

“La concorrenza sostenibile con la libera fissazione dei prezzi – sottolinea il portavoce della Commissione Ue – è di solito la migliore garanzia di prezzi accessibili nel mercato del trasporto aereo liberalizzato e di grande successo dell’Ue. Solo in casi specifici l’Ue – ad esempio rotte non adeguatamente servite dagli operatori di mercato, come da/per regioni remote – consente obblighi di servizio pubblico con regolamentazione dei prezzi per garantire sia la connettività territoriale che l’accessibilità, con il sostegno di fondi pubblici“.

“Il fatto che la Commissione Europea chieda, in base a quanto riportato da un portavoce della Commissione stessa, notizie sulle misure adottate contro il caro-voli è del tutto fisiologico e rientra nelle normali interlocuzione tecniche fra gli uffici. Del resto nella nota Ue si discorre di principi che sono pienamente rispettati dalle misure che si stanno varando a tutela degli utenti sulla base dei rilievi fatti dalle Autorità di controllo che operano a garanzia dei diritti dei cittadini e dell’efficienza del mercato“, riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ryanair si scaglia contro la norma appena varata dal governo italiano per tentare di frenare il caro voli, intervenendo sull’algoritmo che determina i prezzi, definendo il provvedimento “illegittimo” ai sensi delle regole Ue. Fonti del Mimit replicano che una eventuale richiesta di notizie sulla formulazione del provvedimento da parte della Commissione europea sarebbe “di prassi” e “nell’ambito del consueto dialogo tecnico tra gli uffici sarà fornito ampio supporto motivazionale“.

Il ministero si dice “pienamente disponibile” al confronto e fa trapelare “stupore” per le parole dell’ad del vettore low cost, Eddie Wilson, che in una intervista ad un quotidiano parla di provvedimento “ridicolo” e lo paragona alle politiche commerciali dell’Unione Sovietica.

Ryanair è ormai il primo vettore in Italia totalizzando 45,7 milioni di passeggeri nel 2022, pari a un terzo del totale. La presa di posizione arriva dopo settimane di polemiche sul caro voli in estate, a partire dai trasporti per le isole, Sicilia e Sardegna. Una situazione a cui il governo ha risposto con un provvedimento che prova a stoppare l’algoritmo di calcolo del prezzo.

La compagnia irlandese sostiene che le compagnie aeree “fissano i prezzi in base alla domanda” e qualsiasi interferenza “avrà un impatto devastante sulla crescita regionale dell’Italia, sull’occupazione, sul turismo, in particolare tra l’Italia e le isole maggiori Sicilia e Sardegna“.

Poi il vettore argomenta che il price cap “avrà come conseguenza indesiderata l’aumento dei prezzi per tutti i passeggeri e non permetterà di aprire nuove rotte” poichè “le tariffe basse promozionali della stagione intermedia influenzeranno i prezzi nei periodi di picco“. Per il vettore dato che “le tariffe basse saranno utilizzate come calcolo per i prezzi dell’alta stagione” le compagnie sceglieranno di “volare verso destinazioni che non hanno un blocco dei prezzi“.

Secondo Eddie Wilson : “Interferire nella determinazione dei prezzi è controproducente e non ridurrà le tariffe aeree, ma avrà l’effetto opposto, riducendo il numero di passeggeri con tariffe medie più elevate. In alternativa, incentivare le compagnie aeree con costi inferiori porta più capacità, connettività e tariffe più basse”.

Ministero: “Disponibilità a un confronto”

Fonti del ministero guidato da Adolfo Urso fanno trapelare che c’è una “piena disponibilità” ad un “confronto nel merito anche con le compagnie aeree“, dopo il provvedimento contro il caro voli, “come dimostrato negli incontri di oggi con Raynair e Ita“. Un confronto, precisano le stesse fonti, per raggiungere “soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie”, tenendo pero’ “sempre fermo i diritti degli utenti, in particolar modo di tutte le aree meno soggette alla concorrenza perchè non raggiungibili con altre forme di trasporto ad avere un servizio adeguato e a prezzi di mercato”.