Covid, mascherine pericolose: l’ex commissario Domenico Arcuri a processo per abuso d’ufficio

Mascherine anti Covid pericolose per la salute ed acquistate mediante modalità sospette. L ’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri comparirà il 15 settembre con l’accusa di abuso d’ufficio, davanti al giudice per l’udienza preliminare, che dovrà decidere sulla richiesta di processo a suo carico avanzata dalla procura. Tramontate invece le iniziali accuse di corruzione e peculato.

Con Domenico Arcuri è imputato l’imprenditore ed ex giornalista Rai Mario Benotti con l’accusa di traffico di influenze illecite. In base a quanto emerge dal capo di imputazione l’imprenditore “in concorso con altri, sfruttava le proprie relazioni personali e occulte con Arcuri, ex commissario per l’emergenza sanitaria, ottenendo che quest’ultimo assicurasse ai partner di Benotti un’esclusiva in via di fatto nell’intermediazione delle forniture di maschere chirurgiche e dispositivi di protezione individuali”.