LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER MARIO DRAGHI

di REDAZIONE POLITICA

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta tenendo una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Altro intervento del Premier sull’emergenza Covid in Italia. Draghi, presumibilmente, parlerà in conferenza stampa del piano vaccini in Italia. La campagna vaccinale potrebbe infatti cambiare dopo le ultime decisioni sul vaccino Astrazeneca, in particolar modo in merito alla “raccomandazione” di riservarlo agli over 60.

Le immagini della conferenza stampa di Draghi sono messe a disposizione dalla Rai e sui canali web (You Tube , Facebook e Twitter della Presidenza del Consiglio. Nel rispetto delle normative anti Covid, la conferenza stampa di Draghi viene seguita da 25 giornalisti, individuati in base all’ordine di arrivo delle mail e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi.

Palazzo Chigi

