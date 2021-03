CONSIP, ROMEO GESTIONI VINCE GARA “GRANDI IMMOBILI”

di REDAZIONE ECONOMIA

La Romeo Gestioni è risultata prima classificata nella gara Consip denominata “Grandi immobili” per la gestione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione. La società napoletana del Gruppo Romeo ha partecipato a 8 dei 24 lotti, essendo previsto tale limite massimo, ed è risultata ampiamente prima nel punteggio tecnico – con progetti che hanno distanziato di molto i secondi classificati – ed nell’offerta economica. Quella che potrebbe essere definita una sorta di gara FM5 e che fa seguito alla nota gara FM4, oggetto di inchieste e contestazioni, ha visto ancora una volta primeggiare l’azienda napoletana pioniera del facility management e da sempre impegnata nella gestione dei patrimoni pubblici, così come era accaduto nelle gare FM1, FM2 e FM3.

“La nuova Consip ha dato vita ad una gara innovativa – ha dichiarato Enrico Trombetta amministratore delegato della Romeo Gestioni – e a procedure trasparenti e meritocratiche, grazie alle quale la nostra azienda ha potuto esprimere appieno le sue potenzialità, superando così tutti i dubbi sulla sua competitività strumentalmente utilizzati dalla vecchia Consip in un periodo di eccessiva politicizzazione della centrale pubblica di committenza”.