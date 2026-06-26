Complotto Eni: chieste condanne per Piero Amara e Vincenzo Armanna

Nella requisitoria i pm di Milano sollecitano la condanna degli ex manager e legali coinvolti nell'inchiesta sulle presunte macchinazioni contro i vertici del gruppo petrolifero. Richiesti anche 4 anni per Michele Bianco. Per altri imputati domandate assoluzioni e prescrizioni

Dopo nove anni dall’inizio dell’indagine che con il capitolo dei verbali sulla fantomatica inesistente “Loggia Ungheria”, i magistrati hanno formulato la richiesta di condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione per Piero Amara e Vincenzo Armanna, rispettivamente ex avvocato esterno della compagnia petrolifera ed ex manager, e a 4 anni di carcere per Michele Bianco, uno degli avvocati dell’ufficio legale interno della società. I tre imputati sono accusati di associazione per delinquere e i primi due anche di calunnia nei confronti dell’ad Claudio Descalzi e dell’ex capo del personale Claudio Granata, parti civili al processo con Eni. Le richieste di condanna hanno riguardato anche Francesco Mazzagatti, imprenditore e azionista di Napag nei cui confronti sono stati chiesti 3 anni per autoriciclaggio.

Tutti gli altri imputati, compresa la stessa Napag, per i magistrati rappresentanti dell’accusa devono essere prescritti o assolti con formula piena. Come è stato richiesto per l’ex capo dell’ufficio legale della compagnia petrolifera, Massimo Mantovani (per una imputazione” per non aver commesso il fatto” e per l’altra imputazione “perchè il fatto non sussite”) e per l’ex numero due, Antonio Vella. Finalità ultime del gruppo, secondo l’accusa, sarebbero state tuttavia strettamente connesse agli interessi personali dei partecipi: consolidare il ruolo di Amara presso i vertici legali della società, agevolare l’ascesa interna di Bianco, che mirava alla direzione dell’ ufficio legale, e consentire un indebito arricchimento per Armanna.