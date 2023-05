Cassazione: ecco chi paga se i genitori sono inadempienti sull’ assegno mantenimento per i figli minori

Non ci sono dubbi per la Corte di Cassazione: compete ai nonni versare l’assegno di mantenimento ai minori qualora il genitore non rispetta la regola che lo obbliga a pagare la somma decisa dal giudice nel momento in cui è stata stabilita la separazione consensuale. La sezione civile della Suprema Corte lo ha stabilito con la sentenza 8980/23 dello scorso 30 marzo. Si tratta, in ogni caso di un’obbligazione sussidiaria, non solidale. In parole più semplici, l’assegno pesa proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che non adempie al versamento del mantenimento.

Nel caso della sentenza 8980/23 della Cassazione , la nonna non è riuscita a far coinvolgere anche la consuocera nel versamento dell’assegno perché “il giudice non poteva integrare d’ufficio il contraddittorio, mentre il provvedimento che nega la chiamata in causa di un terzo implica valutazioni discrezionali e non può formare oggetto di appello o ricorso per Cassazione”.

Le conseguenze della sentenza

Rispetto alla decisione assunta dalla Cassazione , comunque, non è necessaria la presenza di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti. Ecco un esempio pratico: se una madre ha chiamato in causa la nonna per pagare l’assegno di mantenimento, quest’ultima non può rivalersi, almeno in questa fase, sulla consuocera ma deve provvedere da sola. Il mantenimento viene stabilito in misura fissa, per dodici mesi all’anno, e serve per aiutare l’altro genitore a sostenere le spese di vitto, alloggio, istruzione ed educazione dei figli minori.

Cosa prevede il codice civile