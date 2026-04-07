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7 Aprile 2026 18:02
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7 Aprile 2026 18:02

Caro carburanti non si ferma, gasolio sopra picco del 19 marzo

  • Ambiente & Energia, Consumatori, Economia
Il diesel si è 'mangiato' il taglio delle accise. Pioggia di rialzi anche sul Gpl. prezzi benzina e diesel

Prezzi dei carburanti ancora in aumento , fatta eccezione per Eni. In media nazionale, il diesel è tornato sopra il record dello scorso 19 marzo, alla vigilia del taglio dell’accisa, ‘mangiandosi’ dunque tutto lo sconto e toccando un livello mai raggiunto: con l’aliquota ‘normale’ saremmo a 2,39 euro/litro. Oggi martedì 7 aprile i prezzi medi nazionali dei carburanti sono ancora aumentati rispetto a venerdì: benzina self service sulla rete stradale a 1,782 euro/litro (+19 millesimi rispetto a venerdì scorso), gasolio a 2,143 euro/litro (+46 millesimi). Il Gpl è a 0,775 euro/litro, il metano a 1,610 euro/kg.

In autostrada, la benzina self è a 1,816 euro, il diesel a 2,158 euro, il Gpl a 0,885 euro e il metano a 1,594 euro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, rispetto a venerdì scorso IP ha aumentato di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 12 quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di sei centesimi sulla benzina e di tredici sul gasolio. Per Tamoil +3 cent sulla benzina e +6 sul gasolio. Pioggia di rialzi anche sul Gpl.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio, e considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina: benzina self service a 1,782 euro/litro (+24 millesimi rispetto a venerdì, compagnie 1,785, pompe bianche 1,776), diesel self service a 2,141 euro/litro (+57, compagnie 2,143, pompe bianche 2,137). Benzina servito a 1,915 euro/litro (+22, compagnie 1,953, pompe bianche 1,844), diesel servito a 2,263 euro/litro (+48, compagnie 2,296, pompe bianche 2,202). Gpl servito a 0,779 euro/litro (+80, compagnie 0,784, pompe bianche 0,773), metano servito a 1,588 euro/kg (+23, compagnie 1,602, pompe bianche 1,577), Gnl 1,510 euro/kg (+132, compagnie 1,513 euro/kg, pompe bianche 1,507 euro/kg).

In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è sostanzialmente stabile, pari a 1,782 euro/l per la benzina e 2,143 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,816 euro/l per la benzina e 2,158 euro/l per il gasolio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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