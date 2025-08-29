Canon partner della 82a Mostra del Cinema

Anche per l’edizione 2025 il Canon Professional Service (CPS) che offre supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati, per garantire continuità operativa durante” tutta la manifestazione è presente nel palazzo del Casinò al Lido

La partnership di Canon dura da oltre 20 anni:, come sponsor e sostenitore della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia anche per il 2025 e vuole mettere la propria visione, oltre che la propria tecnologia, al servizio della settima arte. ” Questo significa per noi un impegno per il mondo del cinema – ha dichiarato Javier Tabernero da Veiga, amministratore delegato di Canon Italia – , ma anche per tutto il mondo industriale della creatività. La tecnologia è importantissima e questa mostra è nata anche da una rivoluzione tecnologica e culturale del mondo dell’immagine”.

Javier Tabernero da Veiga, amministratore delegato di Canon Italia

Anche per l’edizione 2025 nel palazzo del Casinò al Lido è presente il Canon Professional Service (CPS) che offre supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati, per garantire continuità operativa durante” tutta la manifestazione. Ma Canon pensa il supporto al cinema in maniera ancora più ampia. “Abbiamo una tecnologia – ha aggiuntol’ amministratore delegato di Canon Italia – che è in ogni fase del processo produttivo e creativo, dalla registrazione alla la postproduzione e alla distribuzione. Abbiamo un ecosistema di camere, ma anche di software e di soluzioni che ci danno la possibilità di mettere tutta l’innovazione al servizio dell’arte. Crediamo che l’innovazione di Canon offra una fonte di ispirazione continua, capace di amplificare la creatività e donare forza alla narrativa”.