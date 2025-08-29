MENU
Canon partner della 82a Mostra del Cinema

  Consumatori, Economia, Imprese
Anche per l’edizione 2025 il Canon Professional Service (CPS) che offre supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati, per garantire continuità operativa durante” tutta la manifestazione è presente nel palazzo del Casinò al Lido

La partnership di Canon dura da oltre 20 anni:, come sponsor e sostenitore della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia anche per il 2025 e vuole mettere la propria visione, oltre che la propria tecnologia, al servizio della settima arte. ” Questo significa per noi un impegno per il mondo del cinema – ha dichiarato Javier Tabernero da Veiga, amministratore delegato di Canon Italia – , ma anche per tutto il mondo industriale della creatività. La tecnologia è importantissima e questa mostra è nata anche da una rivoluzione tecnologica e culturale del mondo dell’immagine”.

Javier Tabernero da Veiga, amministratore delegato di Canon Italia

Anche per l’edizione 2025 nel palazzo del Casinò al Lido è presente il Canon Professional Service (CPS) che offre supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati, per garantire continuità operativa durante” tutta la manifestazione. Ma Canon pensa il supporto al cinema in maniera ancora più ampia. “Abbiamo una tecnologia – ha aggiuntol’ amministratore delegato di Canon Italia che è in ogni fase del processo produttivo e creativo, dalla registrazione alla la postproduzione e alla distribuzione. Abbiamo un ecosistema di camere, ma anche di software e di soluzioni che ci danno la possibilità di mettere tutta l’innovazione al servizio dell’arte. Crediamo che l’innovazione di Canon offra una fonte di ispirazione continua, capace di amplificare la creatività e donare forza alla narrativa”.

Canon ha voluto portare a Venezia la propria “Total Imaging Experience”, pensata per mettere la tecnologia al servizio della libertà creativa della cinematografia, con uno sguardo anche alle nuove forme di espressione. “Pensiamo anche in giovani talenti – ha concluso Tabernero da Veigaai creatori di contenuti, anche ai nuovi sistemi di video, di realtà virtuale: ci sono tante cose che arrivano in questo mondo“. Un mondo che ogni anno alla Mostra del cinema, giunta alla sua 82esima edizione, rinnova rituali e fascino, ma anche la ricerca sulle forme espressive e le potenzialità, sempre in evoluzione, del linguaggio cinematografico.

Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Cerca nel sito