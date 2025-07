Canon è Sponsor sostenitore dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – la Biennale di Venezia

Canon sarà sponsor sostenitore dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

Partner storico della manifestazione, Canon porterà al Lido di Venezia tutta la potenza della sua Total Imaging Experience, mettendo la tecnologia al servizio della creatività e della cultura cinematografica. La gamma Cinema EOS si conferma un punto di riferimento per i professionisti del settore, con soluzioni versatili e di alta qualità come le videocamere EOS C80 ed EOS C400, pensate per rispondere alle esigenze delle produzioni più complesse. Accanto a queste, il pluripremiato sistema EOS R offre strumenti innovativi a fotografi, vlogger e content creator, come le mirrorless full-frame EOS R1 ed EOS R5 Mark II, e i nuovi modelli PowerShot V1 ed EOS R50 V. Tutti questi dispositivi sono progettati per offrire ai professionisti creativi prestazioni elevate in ogni fase della produzione visiva.

Il supporto di Canon alla Biennale Cinema 2025 si estende anche alla gestione documentale grazie alla Easy Experience (E2X), l’ecosistema integrato per stampa e scansione firmato Canon. Grazie alle multifunzione della serie imageRUNNER ADVANCE, gestite da piattaforme ibride e cloud, Canon è in grado di ottimizzare i flussi di stampa e scansione degli uffici organizzativi e della sala stampa, facilitando la condivisione delle informazioni. Con la sua presenza alla Biennale Cinema 2025, Canon conferma il proprio ruolo di alleato della cultura cinematografica, mettendo l’innovazione tecnologica al servizio della narrazione visiva e della libertà creativa.

Anche per l’edizione 2025, l’apprezzato Canon Professional Service (CPS) sarà operativo al Lido per offrire supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati. Il servizio, pensato per garantire la massima efficienza delle attrezzature anche nelle situazioni più dinamiche, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i professionisti dell’immagine, assicurando continuità operativa e qualità durante tutta la manifestazione.