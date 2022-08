Bloccato l’aggressore che ha violentato due turiste francesi a Bari

Due turiste francesi di 18 e 17 anni sono state aggredite e violentate ieri sera a Bari. La violenza sessuale è avvenuta in un appartamento nel quartiere Libertà. Le due giovani donne hanno fornito ai poliziotti delle volanti la violenza subita, la descrizione del presunto aggressore, consentendo di rintracciare l’uomo, che è stato identificato e bloccato ed è ora in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria. L’indagine è coordinata dalla pm di turno Desirèe Digeronimo con il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa.

Questa notte verso le 02:00 alcuni cittadini hanno avvisato la Polizia di aver visto in via Crisanzio, due ragazze in lacrime, doloranti e con abiti strappati. Alcuni minuti dopo le giovani turiste sono state rintracciate in via Sagarriga Visconti, da una pattuglia delle Volanti che ha raccolto il racconto di quanto era loro accaduto, le ragazze sarebbero state violentate in un appartamento della zona, da un uomo conosciuto casualmente la sera prima.

Le due giovani ragazze francesi oltre a subire degli atti sessuali, sarebbero state obbligate a consegnare all’uomo una somma di denaro per poter andare via dall’appartamento. Gli agenti della Polizia entrando nello stabile indicato dalle vittime, hanno visto un uomo di 21 anni, fuggire nelle vicinanze della chiesa del Redentore cercando di sottrarsi ai controlli . Dopo un lungo inseguimento a piedi nelle strade del quartiere, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, ai quali ha anche opposto resistenza, cercando di sottrarsi alla perquisizione a seguito della quale venivano trovate in suo possesso le chiavi dell’appartamento segnalato dalle ragazze, al cui interno assieme ad alcuni documenti d’identità è stato sequestrato altro materiale rinvenuto utile alle indagini sugli abusi denunciati dalle due francesi. Il 21enne barese accusato di duplice violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali, resistenza a un pubblico ufficiale e rapina, è stato arrestato e tradotto nella casa circondariale di Bari, in attesa dell’interrogatorio di convalida e della conseguente decisione del Gip del Tribunale di Bari.

Con una nota il sindaco di Bari e presidente Anci , Antonio Decaro, ha definito un “gesto criminale schifoso” l’episodio avvenuto a Bari.”L’episodio di violenza che questa notte ha visto coinvolte due ragazze francesi ci lascia sgomenti. Non si può tollerare che accadano episodi di questo tipo. La violenza perpetrata in danno di queste due giovani donne va condannata con fermezza e determinazione, non solo sul piano giudiziario ma anche sul piano sociale”.

il sindaco di Bari Antonio Decaro

“Cose del genere non possono e non devono succedere mai e invece purtroppo la cronaca di queste settimane di vacanze, in tutta Italia, ci restituisce una scia di violenze a sfondo sessuale” – aggiuge Decaro – “Le forze dell’ordine e la magistratura stanno lavorando con competenza e professionalità per assicurare prontamente alla giustizia gli autori di questo gesto criminale ‘schifoso’. In queste ore il Comune è in contatto con la Procura e con il console francese per le azioni di supporto e assistenza alle due ragazze”.