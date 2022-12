Beatrice Venezi dirige l’Inno nazionale al Concerto di Natale in Senato

Il tradizionale concerto di Natale al Senato si è svolto (vedi qui) domenica 18 dicembre con l’esecuzione dell’inno di Mameli. A dirigere l’orchestra Haydn di Trento e Bolzano il maestro Beatrice Venezi, in un elegante abito Kiton, che ha eseguito musiche di Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. In programma anche l'”Omaggio a Mogol” del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta.

È stato il primo concerto di Natale da presidente del Senato per Senato Ignazio La Russa che ha fatto il suo ingresso nell’Aula insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per loro la standing ovation del pubblico. Dopo l’inno nazionale e l’inno europeo, il Presidente del Senato ha preso la parola per un breve indirizzo di saluto