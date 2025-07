Assolto il giudice Umberto Rana del Tribunale Fallimentare di Perugia. Analogo verdetto pronunciato dai giudici fiorentini anche per gli altri sei imputati

Il processo al giudice Rana era nato da uno stralcio di un altro procedimento quello del fallimento della società “Gold“ di Franco e Giuseppe Colaiacovo, che coinvolgeva un magistrato perugino, Antonella Duchini

Il giudice Umberto Rana nel 2019 era stato coinvolto in un terremoto giudiziario , venendo accusato di un, ipotesi di reato pesantissima, cioè quella di corruzione, nel suo ruolo di presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Perugia. Ma lo scorso 12 luglio, dopo un lungo processo svoltosi dinnanzi al Tribunale Penale di Firenze, quale sede competente per giudicare i magistrati umbri., Rana è stato assolto perché “il fatto non sussiste”. Analogo verdetto, pronunciato dal collegio presieduto da Paola Belsito, anche per gli altri imputati, i professionisti Patrizio Caponeri, Andrea Ceccarelli, Roberto De Bernardis, Corrado Maggesi, Francesco Mitridate e Andrea Pedetta.

Il giudice Umberto Rana assolto nonostante la richiesta del pm di condanna a 3 anni e 3 mesi