Archiviato il caso sull’inesistente Mark Caltagirone. Il Gip: “non fu truffa e Pamela Prati usò espediente per auto-promozione”

La gip Valeria Tomassini del Tribunale di Roma ha oggi messo la parola fine al ‘caso Mark Caltagirone’, archiviando la denuncia presentata nel 2019 dell’attrice sarda Pamela Prati contro le due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: “Un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali“ quindi non c’è stata alcuna truffa ai danni dell’ attrice nel finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

Pamela Prati nella propria denuncia del 2019 sosteneva di essere stata indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore mai esistito. La risonanza mediatica aveva provocato secondo il giudice per le indagini preliminari “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”.

Il pubblico ministero già nella primavera 2021 aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che il caso fosse una “costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette” alla quale i legali della Prati si erano opposti. Oggi, tre anni dopo l’opposizione, si è conclusa la vicenda giudiziaria nata dalla denuncia dell’attrice, visto che un altro procedimento a carico delle agenti è iniziato già da tempo dopo la denuncia del fantomatico marito.