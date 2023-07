Aperto il testamento di Silvio Berlusconi

C’è molta attesa per conoscere i dettagli del testamento di Silvio Berlusconi , che è stato aperto nello studio del notaio Arrigo Roveda a Milano, davanti a due avvocati che hanno svolto la funzione di testimoni, Luca Fossati e Carlo Rimini. Poi il documento con le ultime volontà dell’ex premier è stato letto ai figli, presumibilmente in videocollegamento.

Il notaio Arrigo Roveda a Milano mentre lascia lo studio dopo aver aperto il testamento di Berlusconi



Secondo quanto si apprende, Fossati era in “rappresentanza” dei figli Marina e Pier Silvio, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese Roveda. Nel tardo pomeriggio anche il notaio ha lasciato lo studio. “Ho un appuntamento“, ha detto ai cronisti, che chiedevano qualche notizia sull’apertura del testamento dell’ex leader di Forza Italia avvenuta nella mattinata. È possibile dunque che le ultime volontà dell’ex premier vengano lette ai figli in un altro luogo. Secondo quanto si apprende, nelle prossime ore dovrebbe pronunciarsi Fininvest.

La riunione con i famigliari deciderà le sorti non solo delle aziende di famiglia , ma di un intero sistema di vita e potere che riguarda principalmente i due rami della discendenza. Molti i nodi da sciogliere, in particolare per quanto riguarda quelle che saranno le indicazioni sulla distribuzione del pacchetto in Fininvest e sul destino dei beni mobili e immobili dell’ex presidente del Consiglio.

La comunicazione sulle ultime volontà di Berlusconi dovrebbe avvenire dopo la chiusura della Borsa, e potrebbe anche slittare al 6 luglio. In attesa di conoscere le ultime volontà del Cavaliere, Mfe ha chiuso positiva in Borsa. Le azioni Mfe B, con dieci diritti di voto, sono piatte a 0,73 euro mentre quelle di tipo A, con un diritto di voto, guadagnano lo 0,38% a 0,54 euro. In rialzo anche Mondadori che sale dello 0,7% a 2,15 euro.