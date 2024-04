L’inchiesta della Procura di Bari sul “clan” di Lady Preferenze e “Sandrino” il marito manovratore

Anita Maurodinoia ,49 anni, veniva chiamata “Lady preferenze” , suo marito Sandro Cataldo 52anni ritenuto il “manovratore” delle campagne elettorali della moglie e della sua cerchi di amici portatori di voti di preferenza comprati e pagati 50 euro l’uno. . O ancora meglio: “il capobastone”, per usare un’espressione autobiografica che si commenta da sè. Lei laureata sempre appariscente e disponibile negli incontri pubblici , diventata bionda, sempre attenta e curata nel suo look., non amava molto i social network. Lui invece, bassino ed appesantito invece era onnipresente e super attivo nella pubblicazione di foto e post sul suo profilo,, “scientificamente” conoscitore e frequentatore nei luoghi in cui la politica prende le decisioni nelle segretetezza degli accordi di scambio politico, molto attent a parlare il meno possibile al telefono.

Anita Maurodinoia ed il marito Sandro Cataldo

Senza alcun dubbio la Maurodinoia e suo marito “Sandrino” sono al centro del nuovo “terremoto” politico-giudiziario che sta travolgendo e condizionando non poco l’imminente campagna elettorale per l’elezione del nuovo consiglo comunale di Bari, sono riusciti a confinare nell’anticamera del dimenticatoio popolare le precedenti cronache giudiziarie di un’altra coppia familiare composta da Giacomo Olivieri e la moglie Maria Lorusso, arrestati arresti con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso.

Maria Lorusso ed il marito Giacomo Olivieri

Entrambe le “accoppiate” hanno un comune denominatore: il trasformismo politico pur di “contare” nei tavoli politici che contano, e che in Puglia inevitabilmente portano ad un partito: il Pd gestito dai due amici-rivali: Michele Emiliano ed Antonio Decaro. Un connubio ormai arrivato all’ultimo scontro, che una volta veniva occultato e gestito nelle “segrete stanze” del potere politico baricentrico, e che adesso è deflagrato irrimediabilmente. Portando ad un punto di non ritorno che rischia di vedere svanire nel giro di qualche settimana il lungo lavoro di immagine e di lavoro politico di entrambi.

Antonio Decaro, Anita Maurodinoia e Michele Emiliano