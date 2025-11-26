MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
26 Novembre 2025 10:47
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
26 Novembre 2025 10:47

Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante di Meta

  • Affari, Consumatori, Economia, Imprese
Secondo l’Autorità le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms e l’integrazione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp, possono limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot

L’Autorità Antistrust ha aperto un procedimento cautelare contro il colosso americano Meta per “abuso di posizione dominante”. Secondo l’ Autorità, si legge in un comunicato, le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms, introdotte il 15 ottobre scorso, e l’integrazione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp, possono limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot.

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ampliato il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Meta platforms, Meta platforms Ireland, WhatsApp Ireland e Facebook Italy sulle condizioni contrattuali WhatsApp business solution. “Tali condizioni escludono dalla piattaforma WhatsApp, a decorrere dal 15 ottobre 2025, le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di Ai Chatbot”, si aggiunge nella nota.

Contestualmente, l’Autorità ha avviato anche il procedimento per l’adozione di eventuali misure cautelari sulle nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution terms (introdotte il 15 ottobre 2025) e all’integrazione di ulteriori nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta Ai in WhatsApp. Secondo l’Autorità, questa modifica delle condizioni contrattuali è suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot, a danno dei consumatori, e costituisce una possibile violazione delle norme europee in materia. “Inoltre, l’Autorità ritiene che tale violazione della normativa sulla concorrenza da parte di Meta possa pregiudicare, in modo grave e irreparabile, la contendibilità del mercato, a causa della scarsa propensione dei consumatori a cambiare le abitudini che ostacola il passaggio a servizi concorrenti”, conclude il Garante.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Totti e Noemi indagati, interrogata la tata, pagata 10 euro l'ora in nero
26 Novembre, 2025
Regionali in Campania, tutti gli eletti: Sangiuliano eletto per 300 voti, flop della Boccia
26 Novembre, 2025
Tutti gli eletti in consiglio regionale in Puglia
25 Novembre, 2025
Pandoro gate. La procura di Milano chiede condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni
25 Novembre, 2025
Elezioni regionali , Decaro nuovo governatore in Puglia col 64% delle preferenze, votato dal 26,6% dei pugliesi
25 Novembre, 2025
Roma. Arrestata banda di zingari autori di 46 rapine con la violenza ad anziani, sale giochi e bar
24 Novembre, 2025
Cerca
Archivi
Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante di Meta
26 Novembre, 2025
Totti e Noemi indagati, interrogata la tata, pagata 10 euro l'ora in nero
26 Novembre, 2025
Regionali in Campania, tutti gli eletti: Sangiuliano eletto per 300 voti, flop della Boccia
26 Novembre, 2025
25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne
25 Novembre, 2025
Tutti gli eletti in consiglio regionale in Puglia
25 Novembre, 2025

Cerca nel sito