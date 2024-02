Angelina Mango vince la 74ma edizione Festival di Sanremo 2024

Quinta e ultima serata per Sanremo 2024 con la la Top 5 della classifica generale, che ha visto sfidarsi per la vittoria Irama, Ghali, Annalisa, Geolier ed Angelina Mango che ha vinto con il suo brano “La Noia“. Al secondo posto Geolier con la canzone “I p’ me, tu p’ te”, terzo posto per Annalisa con “Sinceramente”, quarto posto Ghali con “Casa mia” e quinto posto per Irama con “Tu no“. Un trionfo totale quello della lucana Angelina Mango, 22 anni, figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, che di Festival di Sanremo con i Matia Bazar ne avevano fatti rispettivamente sette e due. Angelina ha conquistato con il suo brano vincitore “La Noia” anche il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, ed il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” . Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Fiorella Mannoia per il brano “Mariposa”, ed il Premio della Critica “Mia Martini” assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston a Loredana Bertè.

Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier , ma a vincere il festival è stata Angelina con il 16.1%. A decidere l’esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. L’8,3% per Ghali, l’8% per Annalisa, il 7,5% per Irama. Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.

Nella serata delle cover, Angelina aveva commosso tutti con un’intensa interpretazione del brano di suo padre “La rondine”, al punto che veniva data per vincitrice scontata della serata. Nonostante il malcontento che si è scatenato in quell’occasione, il Festival, alla fine l’ha vinto lei.

“Grazie di cuore all’orchestra, a te, a Giò, a Fiorello, al mio team , a mia mamma, alla mia famiglia…. E’ troppo… Non ci credo” dice Angelina dal palco, visibilmente commossa ed impazzita dalla felicità. Sono passati 10 anni dalla vittoria di una donna del festival di Sanremo: l’ultimo successo risaliva al 2014, quando Arisa vinse con “Controvento”. Angelina Mango è uscita dal contest musicale “Amici” di Maria De Filippi, la migliore “factory” italiana, ha trionfato con la sua freschezza e presenza sul palco

Angelina Mango è riuscita nel sorpasso dei voti su Geolier che sembrava il superfavorito per il sostegno del pubblico. La sua canzone ” La Noia” inizialmente un po’ distaccata, è poi cresciuta di giorno in giorno diventando sempre più intensa, rafforzandosi nel giorno dei duetti dalla splendida performance nel nome del padre, il grande Pino Mango scomparso dieci anni fa, il quale ad onor del vero non era mai arrivato al successo conquistato da sua figlia Angelina “padrona” del palco, nonostante la caduta di ieri. durante l’esibizione nella finale del Festival di Sanremo. La giovane cantante, sul finire dell’esibizione, mentre stava risalendo le scalette che collegano la platea al palco, a causa delle altissime zeppe delle scarpe , è inciampata. Imbarazzata, si è rialzata ed ha chiesto scusa al pubblico e poi ha aggiunto: “Sono un po’ stanca. Mi avete regalato la settimana più bella di sempre“.

Nel corso della settimana del Festival sono stati assegnati altri riconoscimenti. Al gruppo salentino Negramaro guidato da Giuliano Sangiorgi per il brano “Ricominciamo tutto” è andato il Premio “Lunezia” per il miglior testo con la seguente motivazione: “Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso, per chiedere di ricominciare, un dilemma nel quale tutti dovremmo ritrovare fede”. All’ esordiente barese Maninni è stato assegnato dal Corecom Liguria il premio “Giovani, Web e Musica” . Ghali ha vinto il premio “M’Illumino di meno – SanGreen 2024″, ideato da Caterpillar su Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival, e votato dagli ascoltatori tra social, sms e WhatsApp. Il suo brano “Casa mia” si legge nella motivazione, interpreta il diffuso timore che il genere umano possa riuscire a farsi carico della transizione ecologica, distratto da un eterno, vuoto presente.

Il percorso artistico di Angelina Mango

Cresciuta in provincia di Potenza, a Lagonegro, ha cominciato a fare musica con il fratello, Filippo. Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia e ha iniziato ad esibirsi live con una band. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo lp, “Monolocale” e l’ anno successivo ha partecipato alle selezioni di “Sanremo Giovani“, senza però entrare tra i finalisti.

La giovane cantautrice ha raccontato che in casa ha sempre respirato musica: “Ho iniziato a scrivere canzoni in italiano nel 2015 e purtroppo non ho potuto avere consigli da lui. A casa però si faceva musica in maniera libera, era condivisione più che consigli. E anche adesso è così. Con mia mamma e mio fratello, è grazie a lui se faccio musica, finiamo di pranzare e suoniamo o ascoltiamo qualcosa“.

E’ diventata nota al grande pubblico televisivo grazie ad “Amici di Maria De Filippi“, talent musicale a cui ha partecipato nel 2023, vincendo nella categoria “Canto“. Da quel momento, la sua ascesa è stata rapidissima. I suoi singoli “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fà” sono diventati due hit micidiali e il suo primo tour ha registrato sempre il tutto esaurito. In ottobre sarà nuovamente in tour nei club, con un’anteprima al Fabrique di Milano il prossimo 17 aprile: “Un percorso graduale, la fretta non c’è, ma quel che arriverà lo vivrò sempre al massimo”.

“La noia” il brano vincitore è stato scritto insieme a Madame e Dardust, è nato per raccontare gli alti e bassi , i momenti di instabilità che disabituano alla tranquillità: “Penso che la noia sia essenziale e che quei momenti siano del tempo in più che abbiamo, non del tempo perso”, ha spiegato.

Amadeus e Fiorello hanno lasciato il Teatro Ariston tenendosi mano nella mano sulle note de “I Sogni son desideri” del film Disney “Cenerentola“: questa infatti , come annunciato da entrambi, è la loro ultima edizione del Festival. Un’ edizione che ha battuto tutti i record d’ascolto della della storia manifestazione canora. .”Sono stati cinque anni bellissimi. Ciao Sanremo ti amiamo“, hanno detto i due presentatori scomparendo dalle inquadrature lungo il green carpet di Corso Matteotti a Sanremo.

Questa la classifica finale del Festival di Sanremo 2024

1 Angelina Mango

2 Geolier

3 Annalisa

4 Ghali

5 Irama

6 Mahmood

7 Loredana Bertè

8 Il Volo

9 Alessandra Amoroso

10 Alfa

11 Gazzelle

12 Il Tre

13 Diodato

14 Emma

15 Fiorella Mannoia

16 The Kolors

17 Mr. Rain

18 Santi Francesi

19 Negramaro

20 Dargen D’Amico

21 Ricchi e Poveri

22 BigMama

23 Rose Villain

24 Clara

25 Renga Nek

26 Maninni

27 La Sad

28 Bnkr44

29 Sangiovanni

30 Fred De Palma