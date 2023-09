Ancora una settimana di caldo , con instabilità prevalenti al Nord

La terza settimana di settembre inizia con un promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale. Questo porta condizioni meteo stabili e temperature anche di 8 gradi sopramedia sulle regioni del Centro-Sud. Maggiore instabilità invece al Nord dove infiltrazioni di aria fresca in quota porteranno alla formazione di temporali sparsi.

Per la seconda parte della settimana gli ultimi aggiornamenti realizzati dal Centro Meteo Italiano per il Corriere del Giorno mostrano la possibilità di un peggioramento ad opera di una saccatura in arrivo dall’Atlantico.

Piogge e temporali sparsi non solo al Nord ma anche al Centro-Sud con isolamento di una goccia fredda in quota possibile nel corso del weekend. Dettagli sulla fase perturbata che saranno più nitidi nei prossimi giorni, non si esclude il ritorno dell’alta pressione invece per gli ultimi giorni di settembre.

Previsioni per oggi:

Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio maltempo intenso in estensione a tutto il settentrione. In serata tempo instabile su tutte le regioni con fenomeni residui.

Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con qualche pioggia sulla Toscana. In serata cieli nuvolosi su tutti i settori con delle piogge ancora sulla Toscana.

Sud e isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvoloso sulla Sardegna con possibili piovaschi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo piu’ soleggiati o qualche velatura in transito e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. In serata nuvolosità in aumento anche sulle altre regioni ma con tempo per lo piu’ asciutto. Temperature minime in generale aumento, massime in lieve calo al Nord e in aumento su sul resto d’Italia.

Previsioni per domani:

Nord

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con piogge sparse sul Triveneto. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli velati su tutti i settori.

Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

Sud e isole

Al mattino nuvolosità alta in transito ovunque. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione al nord, in rialzo al centro-sud. Massime stazionarie o in lieve calo ovunque.