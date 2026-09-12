Alessandro Di Battista è arrivato in Italia, ora è ricoverato al Gemelli di Roma

Il viaggio di rientro in Italia a bordo di un volo sanitario è avvenuto per tappe e a bassa quota ed è durato circa dodici ore. Ad attenderlo c'era un'ambulanza

Alessandro Di Battista è arrivato questa mattina in Italia: l’aereo con a bordo l’ex parlamentare del M5s è atterrato alle 07.30 all’Aviazione generale dell’aeroporto di Roma Ciampino da Cuba, dove il 48enne era ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico. Il volo è decollato dall’ Avana alle 17, ora italiana, di ieri venerdì 11 settembre, ed il viaggio durato circa dodici ore è avvenuto per tappe volando a bassa quota. All’arrivo ad attenderlo c’era un’ambulanza a bordo della quale e’ stato poi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato per proseguire le cure.

Il rientro Di Battista, il cui viaggio dopo il tentativo fallito del 4 settembre , è stato confermato solo poche ore prima della partenza, ha previsto infatti un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, che comprendeva appunto un volo a bassa quota e uno o più scali.

Di Battista : il malore e il ricovero a Cuba