Alessandro Di Battista è arrivato in Italia, ora è ricoverato al Gemelli di Roma

Alessandro Di Battista è arrivato questa mattina in Italia: l’aereo con a bordo l’ex parlamentare del M5s è atterrato alle 07.30 all’Aviazione generale dell’aeroporto di Roma Ciampino da Cuba, dove il 48enne era ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico. Il volo è decollato dall’ Avana alle 17, ora italiana, di ieri venerdì 11 settembre, ed il viaggio durato circa dodici ore è avvenuto per tappe volando a bassa quota. All’arrivo ad attenderlo c’era un’ambulanza a bordo della quale e’ stato poi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato per proseguire le cure.
Il rientro Di Battista, il cui viaggio dopo il tentativo fallito del 4 settembre, è stato confermato solo poche ore prima della partenza, ha previsto infatti un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, che comprendeva appunto un volo a bassa quota e uno o più scali.
Di Battista : il malore e il ricovero a Cuba
L’ex parlamentare, che si trovava sull’isola per girare un documentario per Il Fatto Quotidiano, si è sentito male lo scorso 28 agosto. Dopo aver accusato un forte mal di testa è stato ricoverato in un ospedale a Santa Clara per poi essere trasferito a L’Avana, all’Hermanos Ameijeiras dove è stato raggiunto dal neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda, due medici del Policlinico Gemelli di Roma. Nei giorni scorsi è stato anche operato ed è rimasto per qualche giorno nel reparto di terapia intensiva. Accanto a lui, Sahra Lahouasnia la madre dei suoi due figli, e Luca Di Giuseppe amico dell’ex deputato, e presidente dell’associazione Schierarsi .