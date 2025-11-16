Alcaraz si inchina a Jannik Sinner che si conferma “Re” alle Nitto Atp Finals di Torino

Il tennista azzurro bissa il successo dello scorso anno contro Taylor Fritz e vince ancora: lo spagnolo sconfitto dopo due set di grande tennis

Jannik Sinner vince le Nitto Atp Finals per la seconda volta consecutiva . Lo straordinario trionfo dell’altoatesino, oltre ad aggiungere un altro prestigioso trofeo alla già lunga collezione personale, entra nella storia anche per un primato assoluto a livello di premi e risultati. La partita tra l’azzurro e Alcaraz ha rispettato le aspettative: grande spettacolo e tensione che si è tagliata con un coltello, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori. Un match che resterà negli annali. Dopo aver dominato l’intero torneo senza perdere un singolo match i due si sono affrontati con Sinner che ha avuto la meglio in due set, con il risultato finale di 7-6 7-5. La differenza è stata minima: Sinner ha vinto 78 punti contro i 72 dell’avversario, anche gli ace sono stati a suo favore 8 a 5. L’azzurro è stato spietato nei break point, concretizzandone due su due (Alcaraz uno su tre). E alla fine i due si sono dati appuntamenti al 2026, perche’ il duello continua.

Prima di arrivare a giocare la finale del torneo Sinner aveva sconfitto Auger Aliassime, Shelton e Zverev nel girone per poi eliminare De Minaur in semifinale con una prestazione convincente. Dall’altro lato lo spagnolo aveva avuto la meglio su Musetti, Fritz e De Minaur ai gironi prima di dominare Auger Aliassime in semifinale. Si tratta inoltre del secondo successo consecutivo alle Nitto Atp Finals per Sinner, che lo scorso anno si era imposto senza problemi su Fritz in due set con il risultato di 6-4 6-4.

Il montepremi delle Nitto ATP Finals 2025 ha segnato un nuovo record nel circuito , superando anche quello dell’edizione precedente. L’aumento rispetto al 2024. Per Sinner, che lo scorso anno aveva già vinto imbattuto, l’edizione appena conclusa è stata un’opportunità unica di confermare il proprio valore e ottenere un riconoscimento ancora più prestigioso: più di cinque milioni di dollari. Un premio straordinario per un cammino senza intoppi. Questo il dettaglio del prize money turno dopo turno:

Campione imbattuto: $5.071.000

Vittoria in finale: $2.367.000

Vittoria in semifinale: $1.183.500

Vittoria in ogni match del girone: $396.500

Quota di partecipazione: $331.000

Riserva: $155.000

Al termine della spettacolare finale tra i primi due del ranking ATP, Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sulla rivalità piena di fair play con Alcaraz e sul team che gli ha permesso di bissare il successo alle ATP Finals.

Sinner: “Vincere a Torino è fantastico”

“E’ incredibile, una stagione incredibile. Vincere a Torino, davanti al pubblico italiano, è fantastico . Prima del torneo non vedevo l’ora, per me è molto speciale. Senza un team non sarebbe possibile. Celebrare questo torneo dopo due mesi così intensi è incredibile. Con Carlos Alcaraz bisogna giocare al meglio. Ho servito bene in certi momenti, lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. E’ stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione”. ha detto Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals, con la vittoria in finale su Carlos Alcaraz.

“Congratulazioni Carlos”