Al via il processo allo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione contro Matteo Salvini

Si è svolta oggi nelle aule del Tribunale penale di piazzale Clodio a Roma la prima udienza del processo che vede lo scrittore Roberto Saviano imputato per diffamazione ai danni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, da lui definito nel 2018 “ministro della mala vita“.

Davanti al giudice monocratico Saviano ha chiesto per tramite del suo difensore Antonio Nobile, di essere sottoposto ad esame (richiesta inutile e strumentale in quanto l’interrogatorio dell’ imputato è previsto da codice di procedura penale) dichiarando: “L’Italia è l’unico caso in cui il potere esecutivo chiede al potere giudiziario di fermare il dissenso. L’unico obiettivo di questa denuncia è quello di intimidirmi e spingermi a lasciare l’Italia. Basti dire che la denuncia mi è arrivata su carta intestata del Viminale“. Ma non era stato Saviano a dichiarare che avesse vinto le elezioni la destra lui sarebbe andato via dell’ Italia ? Ah la memoria….

In un post pubblicato sui social, Saviano aveva scritto: “Salvini mi porta a processo per un reato d’opinione (che non è previsto dal Codice n.d.r.) , per averlo definito Ministro della Mala Vita. Piacerebbe, a Salvini, poter dire: ‘querelo Saviano che mi ha definito malavitoso’, ma la questione è un tantino più complessa. Gaetano Salvemini definì Giovanni Giolitti ‘Ministro della Mala Vita’ perché utilizzava il sud Italia come bacino di voti dimenticandolo una volta vinte le elezioni”. Un opinione questa, non condivisa dalla Procura che ha chiesto ed ottenuto il processo per lo scrittore campano.

Sono state ammesse entrambe le liste testi depositate dalle parti. Tra quella della parte offesa compare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’esame della parte lesa Matteo Salvini come parte offesa è stata fissata per il prossimo 1 giugno. Nelle scorse settimane è cominciato un ‘altro processo per Saviano per certi versi analogo in cui lo scrittore campano imputato di diffamazione ai danni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo scrittore aveva rivolto l’appellativo “bastardi” alla Meloni e Salvini in relazione alle politiche immigratorie del centro destra.