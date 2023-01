Ad Acciaierie d’Italia un nuovo Cfo: Paolo Fietta

Arriva dal Sole24Ore azienda per cui ha ricoperto il ruolo di Cfo dal 2018 , e dal 2022 anche Corporate Managing Director, Paolo Fietta il nuovo Chief financial officer di Acciaierie d’Italia , società siderurgica a cui fa capo l’ex Ilva di Taranto e che è detenuta per il 68% da ArcelorMitall e per il restante 32% da Invitalia.

Dopo la laurea in Economia Aziendale e le prima esperienze in Unisys , Rcs, Tecnosistemi e Parmalat, nel 2007 Fietta è entrato come Cfo in Yoox , azienda per la quale si è occupato della quotazione in Borsa avvenuta nel 2009.