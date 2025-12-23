Accordo preliminare per la vendita della Sentinella del Canavese al gruppo Ladisa

Il gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla società Ledi, una società – detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana L’Edicola.
Il perfezionamento della cessione è previsto entro gennaio con efficacia dal primo febbraio 2026. La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo. E’ quanto reso noto questa sera alle 18:08 sulla pagina internet del quotidiano piemontese
Con un comunicato stampa, la Ledi s.r.l. – Fondazione Carella Donata ha confermato l’acquisizione de “La Sentinella del Canavese”: ” Annunciamo con soddisfazione l’accordo preliminare per l’acquisizione de “La Sentinella del Canavese”, inclusi asset digitali e patrimonio immobiliare. Un impegno per la continuità di un giornale storico del Canavese: tuteleremo integralmente i livelli occupazionali, preservando professionalità e competenze. L’operazione rafforza la nostra crescita editoriale, unendo “L’Edicola” alla tradizione de “La Sentinella”. Investiremo in informazione di qualità, pluralismo e digitale. Ringraziamo Gedi e attendiamo il perfezionamento entro gennaio 2026″.
Il perfezionamento della cessione dovrebbe avere efficacia dal primo febbraio 2026, mentre la diffusione avverrà in tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta. La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo. La sede della redazione sarà a Ivrea in quella che fu la casa di Adriano Olivetti, che nel 1932 lanciò la prima macchina da scrivere portatile.