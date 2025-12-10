Accordo di Amazon con l’Agenzia delle Entrate, pagherà al fisco oltre 500 milioni di euro

La Procura aveva stimato mancati versamenti per quasi 3 miliardi. La cifra si aggiunge ai 212 milioni di un'altra inchiesta della Procura di Milano

Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare 511 milioni di euro nell’inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell’Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. L’inchiesta addebita al colosso americano di non avere ottemperato nel 2019-2021 ad alcuni obblighi tributari. La cifra si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport per non incorrere nel rischio di misura interdittiva del divieto di pubblicità richiesta dal pm Paolo Storari per frode fiscale nella eterodirezione digitale dei lavoratori.

“Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane . Ci difenderemo con determinazione rispetto all’eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato“. E’ il commento di Amazon in merito all’accordo che ha aggiunto “Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento” si sottolinea in una nota.

La tesi del pm nel penale

La multinazionale di Jeff Bezos (187 miliardi di dollari di ricavi e 20 miliardi di utile netto nel 2024) è indagata per “dichiarazione fraudolenta” in base a una innovativa lettura del pm Elio Ramondini della Procura di Milano, alimentata dalla super potenza di calcolo di un elaboratore della “Sogei“ (Società generale d’informatica spa) controllata dal ministero dell’Economia), a proposito dell’algoritmo predittivo di Amazon: e in particolare della sua prospettata indifferenza agli obblighi tributari che pendono invece su chi, come Amazon, metta in vendita sul proprio market-place in Italia merce di venditori extraeuropei (in questo caso prevalentemente cinesi), senza però dichiararne l’identità e i relativi dati all’Agenzia delle Entrate ai fini del pagamento del 22% di Iva da parte del venditore extraeuropeo.

Il futuro dell’inchiesta