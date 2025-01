A marzo grande evento a Milano per la partnership tra Unicredit e Ferrari

Unicredit è un nuovo premium partner della Scuderia Ferrari. A partire dalla stagione 2025 il gruppo bancario comparirà sulle monoposto del Cavallino Rampante. L’ accordo va oltre il semplice adesivo sulla livrea. Il progetto lascia aperte le porte a possibili collaborazioni a livello finanziario, oltre che a delle opportunità per i rispettivi clienti.

“Un grande evento a Milano di cui potranno giovarsi la città – è stato svelato durante la conferenza stampa dove è stata presentata la partnership, annunciata già a settembre 2024, tra Unicredit e Ferrari e la comunità di appassionati di automobilismo – Questo evento costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per la collaborazione”. La partnership parte proprio in concomitanza con l’arrivo in Ferrari del pilota inglese Lewis Hamilton sette volte campione del mondo , che andrà a far squadra con Charles Leclerc. Una collaborazione, sottolineano Unicredit e Ferrari, che “unisce due prestigiose aziende italiane in una alleanza basata sull’innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti di Unicredit e i tifosi della Ferrari”.

Il comunicato prosegue affermando che , “questa coppia di piloti promette di offrire performance mozzafiato in pista e, con il supporto di Unicredit, saranno create opportunità uniche per connettere la squadra di Formula 1 all’audience globale, come eventi esclusivi e iniziative che evidenziano la sinergia tra questi due iconici marchi italiani”. Unicredit, aggiunge, “porterà valore aggiunto alla propria clientela e ai propri stakeholder, offrendo loro la possibilità di vivere l’emozione della Formula 1 in modo memorabile. Condividendo l’impegno per le elevate prestazioni – in pista per la Scuderia Ferrari HP, nel fornire soluzioni finanziarie che consentano a clienti e comunità di progredire per Unicredit – i partner collaboreranno anche nello sviluppo di nuove opportunità bancarie dedicate agli appassionati Ferrari e ai clienti della banca paneuropea”.

Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere questa importante partnership con UniCredit, una banca che incarna lo stesso spirito di innovazione ed eccellenza che definisce il nostro marchio. Insieme con loro -aggiunge – celebreremo la nostra storia e continueremo a ridefinire i limiti del possibile nel mondo delle corse così come in quello della finanza. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore impegno verso i nostri clienti, I tifosi e le comunità locali, garantendo che siano al centro di ogni iniziativa. Uniti guardiamo a un futuro ricco di passione e performance.”

Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, sottolinea che “UniCredit è estremamente orgogliosa dipresentare questa straordinaria iniziativa che ci lega a un marchio italiano che ha grande rispetto per la propria storia, e che al contempo guarda al futuro con una visione globale. La nostra partnership pluriennale con Ferrari – continua – segna una nuova fase di collaborazione, costruendo un ponte tra il mondo della finanza e quello delle corse, basato su un impegno condiviso: dare il meglio per le persone, nel modo giusto. Lavorando insieme, forniremo soluzioni finanziarie di eccellenza che permetteranno ai nostri clienti e alle comunità a noi legate di progredire e faremo in modo di portare i tifosi Ferrari ancora più vicino al centro dell’azione.”