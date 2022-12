“A bordo con Babbo Natale, più civili, più felici” .. . perché amo la Puglia, mia Città, il mio Natale, il mio Bus. Già l’idea è proprio questa: portare un sorriso a Natale ai più piccoli, alle famiglie, in tutta la città, nei quartieri commerciali, in quelli meno frequentati, in quelli affollati, in quelli più distanti dal cuore pulsante della città ed un messaggio ai ragazzi per forgiarne il senso civico e urbano per essere pronti alla città del domani.

Il Natale è di tutti. E’ il simbolo della rinascita, della rigenerazione , è l’unico momento dell’anno in cui il tempo pare essere sospeso, in cui presente, passato e futuro si fondono coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti. Natale è anche quel momento che ci induce ad essere più buoni, più attenti al prossimo.

Non è un mistero l’impegno dell’amministrazione Melucci rivolto ad impiegare risorse, tempo e investimenti in progetti che restituiscano alla nostra città il senso del vivere civile. In questo senso è orientato il Piano di rigenerazione sociale della Regione Puglia, che include l’area di Taranto. Non da meno l’attenzione della stessa amministrazione alle periferie, non “contenitori”, ma piuttosto “spazi” da riqualificare partendo dal contrasto delle diseguaglianze sociali e dai divari nell’accesso alle opportunità. La centralità delle periferie è tra l’altro l’idea guida dei PIRP (Piani Integrati Riqualificazione delle Periferie) promossi dalla Regione Puglia .

Ma insieme alla riqualificazione urbana e sociale va evidentemente ricostituita la condizione di rispetto delle regole e del vivere civile. Sulla base di queste semplici considerazioni è nata l’iniziativa “A bordo con Babbo Natale, più civili, più felici”, progetto ideato e realizzato da Sirio Srl società specializzata in marketing ed organizzazione di eventi, che ha trovato in Kyma Mobilità Taranto e Comune di Taranto e Puglia Promozione, i partners ideali per mettere a sistema tre concetti: il Natale, il coinvolgimento delle periferie, il rispetto del mezzo pubblico, il Bus, appunto, oggi sempre più spesso preso di mira, violato, oltraggiato. Un’idea che ha trovato riscontro nei valori promossi da Puglia Promozione che scommette sulle buone idee che possono diffondere il brand Puglia.

” A bordo con Babbo Natale” coinvolge il territorio, i quartieri , come luogo di rigenerazione, la famiglia, come fulcro inestimabile della vita sociale, le tradizioni come opportunità di conoscenza e crescita, il Bus, come mezzo di trasporto da rispettare. L’occasione propizia per riflettere al contempo, quindi, sul valore del “bene comune”, una riflessione indotta dall’uso del mezzo come accogliente Casa di Babbo Natale.

Natale 2022 finalizzato a promuovere l’uso “etico” dell’Autobus , inteso come “bene pubblico” e al contempo la qualità urbana, con il coinvolgimento di tutti i quartieri, partendo dai bambini, fino ai ragazzi e alle famiglie, in un ambiente che rispecchia i valori della tradizione natalizia attraverso l’attiva partecipazione degli stessi.

E’ di Kyma Mobilità Taranto, il mezzo trasformato nella casa viaggiante di Babbo Natale e messo a disposizione per il progetto “A bordo con Babbo Natale”, in cui Babbo Natale, gli Elfi e gli aiutanti accoglieranno i piccoli ospiti per una foto ricordo, per imbucare la letterina, per altre piccole attività con gli Elfi e Natalina allietati da bei momenti di animazione, ma anche edotti sulle regole dell’uso etico e consapevole del Bus. A tal fine sarà anche promosso e distribuito un decalogo delle regole “Il Bus è anche tuo: le dieci regole di comportamento” che in Bus i piccoli e i grandi viaggiatori devono osservare.

Continua fino al 23 Dicembre Babbo Natale viaggerà su un autobus alquanto insolito, decorato a festa e ricco di addobbi natalizi e luci che al passaggio rallegrerà le strade con musiche natalizie, con Babbo Natale, gli Elfi e gli aiutanti; le fermate secondo il calendario, di seguito indicato consentiranno ai piccoli ospiti con le loro famiglie, di salire sul mezzo e fare visita a Babbo Natale. Il programma prevede il coinvolgimento del territorio attraverso Scuole, Chiese, Pro Loco, e parte dal 15 Dicembre.

Scopri gli eventi di Natale in Puglia. Questo lo trovi su A bordo con Babbo Natale.eventbrite.it

Istituto Comprensivo R. Frascolla San Vito Giov 15 Dic 09/12 Città Vecchia – P.za Municipio Dom !8 Dic 09/12 Italia Montegranaro – P.za Sicilia Dom 18 Dic 16/20 Istituto Comprensivo Colombo Carrieri Lun 19 Dic 09/12 P.le Chiesa Santa Maria del Galeso – Paolo VI Lun 19 Dic 16/18 P.le Chiesa Gesù Divin Lavoratore – Tamburi Lun 19 Dic 18:30/20:30 Istituto Comprensivo Viola Battisti Mart 20 Dic 09/12 P.le Chiesa Regina Pacis – Lama Mart 20 Dic 16/18 P.le Chiesa Nostra Signora di Fatima – Talsano Mart 20 Dic 18/20:30 Ple Chiesa Sacra Famiglia – Salinella Merc 21 Dic 16/18 Piazza Ramellini – Battisti Merc 21 Dic 18:30/20:30 Borgo – Piazza Carmine Vene 23 Dic 16/20 Biblioteca Civica Acclavio Giov 29 Dic 10/12