2026: addio truffe telefoniche e telemarketing selvaggio. Ecco cosa cambia

Ecco come funzionerà il prefisso telefonico a tre cifre che permetterà di identificare i call center e riconoscere i numeri usati per una potenziale truffa telefonica

L’ Agcom ha introdotto una nuova arma in arrivo dal prossimo anno per cercare di contrastare il fenomeno sempre più dilagante ed esasperante delle truffe telefoniche e del telemarketing selvaggio, disponendo una nuova regolamentazione che prevede l’uso di numeri brevi a tre cifre per identificare le chiamate legali da quelle che, invece, non lo sono.

La novità dovrebbe arrivare a pieno regime nel 2026, ma la sperimentazione è già cominciata in questa fine-2025. Il progetto è di fatto entrato in una fase operativa/sperimentale dallo scorso 17 dicembre. L’auspicio è che l’ innovazione si riveli un metodo realmente vincente capace di tutelare i cittadini. Nel corso degli anni le truffe non hanno fatto altro che incrementare, specialmente ai danni di cittadini fragili o anziani. Un altro provvedimento che è stato già preso è quello del 19 novembre 2025, quando è stato introdotto il blocco delle chiamate internazionali che simulano numeri fissi o cellulari italiani.

Questa nuova decisione, invece, prevede l’aggiunta di codici brevi a tre cifre che consentono di riconoscere le telefonate commerciali, o a rischio truffa. La decisione è stata presa poiché, come spiegato dall’Autorità ”si rende necessario in un contesto di mercato caratterizzato da modalità aggressive di contatto della clientela per teleselling e telemarketing, collegate a tentativi di frode’‘. Il fine quindi, è quello di garantire la massima trasparenza possibile, oltre a tutelare e difendere gli utenti da potenziali raggiri.

Il nuovo codice potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2026. La numerazione a tre cifre permetterà subito di riconoscere una chiamata commerciale, o comunque proveniente da un call center. In questo modo si potranno arginare tentativi di spoofing e altro.