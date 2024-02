100 eventi in programma a Genova,  Capitale europea dello sport 2024

Sono più di di 100 gli eventi di 32 diverse discipline sportive che celebreranno Genova come Capitale Europea dello sport del 2024, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe. Il progetto è stato raccontato nel dettaglio dalle autorità sportive e politiche, a partire dal sindaco Marco Bucci, dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, dai ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Daniela Santanchè (Turismo) e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, svoltasi oggi presso la sala stampa dello stadio Olimpico a Roma.

Genova nei prossimi dodici mesi sarà un crocevia di manifestazioni , culture, atleti e imprese sportive. Un anno che porterà a un impatto economico sul territorio, ad oggi correlabile ai soli pernottamenti stimati, di ben oltre 9 milioni di euro di indotto diretto a cui dovranno aggiungersi le voci di spesa dirette e indirette.

Abodi: “Genova sta rendendo ordinario lo straordinario”

Secondo il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, “Genova negli ultimi anni sta rendendo ordinario quello che sembra straordinario e sta dando un contributo importante all’ingresso dello sport in Costituzione. Questo suo calendario di eventi lo dimostra, un’agenda sportiva che avrà margini di miglioramento, ma che ha già una sua stabilità e maturità”. Il ministro ha ricordato come la Liguria “è la prima regione in termini di presenza di palestre nelle scuole. Sono il 60% di media contro il 40% di media italiana”.

Gli interventi di Malagò, Mezzaroma e Pancalli

“Genova è ai primissimi posti in Italia nelle classifiche sullo stile di vita e sulla pratica sportiva – ha spiegato Giovanni Malagò, presidente del Coni – e in questa città c’è la storia dello sport italiano con tante società centenarie e multidisciplinari”. “Sarà un anno assolutamente importante per la città e per Regione. Il calendario è fitto e ricco di attività e noi faremo la nostra parte insieme al presidente regionale Antonio Micillo – prosegue il presidente del Coni – Genova ha dato i natali alla prima società di calcio ma anche ad altre realtà di varie discipline sportive. Qui ci sono numerose eccellenze sportive. La notizia più bella, oltre al riconoscimento di Capitale Europea dello Sport è quella del nuovo Palasport: non esista disciplina indoor che non potrà essere ospitata. Sarà contenitore meraviglioso“.

Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute , ha citato diversi numeri che nel tempo hanno reso Genova e la Liguria protagoniste nel panorama sportivo italiano ed europeo. “ Focalizzare un intero anno sullo sport è molto positivo nell’ottica della promozione sportiva che è nel DNA di Sport e Salute – aggiunge Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute – . Abbiamo un rapporto importante sia con la Regione Liguria che con il Comune di Genova. Abbiamo investito circa 36 milioni di euro per 60 impianti sportivi. Genova ha una grande tradizione sportiva, ha il mare e le montagne e si può fare anche un grande lavoro in relazione al turismo sportivo“.

Luca Pancalli, numero uno del Comitato Italiano Paralimpico, ha aggiunto che “L’attenzione verso l’ammodernamento dell’impiantistica è fondamentale.N8′ el 2017 Genova ha ospitato Giochi Europei Paralimpici giovanili, manifestazione che è stata una importante scommessa vinta dalla città. Oggi celebriamo un grande risultato con il riconoscimento a Capitale Europea dello Sport per il grande lavoro sin qui svolto in vari campi. Ora dobbiamo guardare al futuro e parlare quindi di sistema. Genova può essere esempio di best practices, anche in prospettiva futura con lo sport accessibile partendo dai bambini“.

Le parole del sindaco Bucci

“Oggi è un onore presentare a livello nazionale il grande progetto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Il Comune di Genova crede nei valori dello sport e nell’educazione dei giovani anche attraverso la disciplina che molte attività sportive insegnano. Fin da subito abbiamo sostenuto questo evento di estrema importanza per l’immagine del capoluogo ligure, per il ritorno turistico in grado di generare ma anche per la ricaduta positiva che ha portato agli impianti sportivi genovesi. Praticare sport significa salute, porta benefici a livello fisico e psicologico e contribuisce a far crescere dei buoni cittadini. Questo 2024 sarà un anno ricco di eventi vincenti, opportunità di sviluppo e crescita sociale ed economica per Genova: oggi questa presentazione a Roma sancisce il successo di questo grande programma che abbiamo previsto, dimostrando il crescente respiro internazionale della nostra città“.

Le iniziative di Genova

A gennaio, Genova ha alzato il sipario del suo anno speciale con una grande Cerimonia a Palazzo Tursi, sede del Comune, che per l’occasione si è trasformata in un campo da tennis per ospitare la Coppa Davis e uno dei suoi protagonisti, Matteo Arnaldi, che ha giocato e incontrato tantissimi giovani. A Palazzo Ducale ha riscosso grande successo la Mostra allestita dal Coni Liguria “Il Tempo e lo Sport”, visitata anche dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sport e cultura sono il denominatore comune di altre due mostre di grande prestigio: fino al 28 febbraio è allestita al Galata Museo del Mare “Raccontami come era il calcio – Un secolo d’Azzurro” mentre il 29 febbraio sarà inaugurata a Palazzo Tursi la mostra “E-Mozioni di Sport” con le opere del fotografo-artista Massimo Lovati.

A marzo Genova ospiterà la partenza della tappa Giro Hand Bike , spazio poi all’International Genoa Winter Contest di Vela e dal 23 al 29 l’attenzione sarà dedicata al Torneo delle Regioni, con oltre 2000 giovani calciatori della Lega Nazionale Dilettanti in campo.

Aprile si aprirà con la “Final Eight” della Coppa Italia di Pallanuoto maschile quindi spazio alla Mezza Maratona di Genova e alla “Final Eight “della Coppa Italia di Futsal femminile, prima assoluta per la Liguria.

Maggio intenso, a ritmo di sport. Dal 39° Torneo Ravano–30° Coppa Mantovani alla 20° Festa dello Sport al Porto Antico migliaia di giovani potranno “scendere in campo”. Da Quarto dei Mille partirà la quinta tappa del Giro d’Italia ma in calendario ci sono anche la 27ª Marathon Bike dell’Appennino, i Campionati tricolori Cadetti e Giovani di Scherma e i Giochi Internazionali Salesiani. Grande attesa anche per le “stelle” del Footgolf.

Giugno si aprirà con la tappa di Coppa del Mondo di Orienteering e proseguirà con l’Open del circuito nazionale FIP di Basket 3×3, la partenza del Nastro Rosa Tour di vela e l’arrivo della Loro Piana Giraglia, il Master Nazionale TPRA di Tennis, il Trofeo Internazionale Hockey sotto la Lanterna, il Campionato Italiano Juniores di Ciclismo e l’International Dance Festival.

Grande attesa a luglio per l’arrivo del Premier Padel P2 con i più grandi campioni della pala. Il 14 luglio l’arrivo in Piazza De Ferrari dell’85° Giro dell’Appennino.

Settembre “internazionale” con il 20° Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina e il Mondiale di Coastal Rowing. Sport e tradizioni con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e uno sguardo al futuro con i migliori interpreti mondiali del Beach Sprint di Canottaggio, disciplina che sarà olimpica a Los Angeles 2028. Genova “capitale” anche delle bocce con la tappa conclusiva del circuito nazionale di Beach Bocce, la Millevele Iren nell’ambito del Salone Nautico e lo SportAbility Day, festa dello sport di tutte le abilità organizzata nell’impianto polisportivo della Sciorba.

Dopo la “prima” alle Olimpiadi di Parigi, l’arrampicata sportiva sarà protagonista a Genova , a ottobre, con la Coppa Italia Boulder. Per la prima volta in Europa arriva il Red Bull Cerro Abajo, urban downhill di spettacolare impatto. A novembre scenderà in campo anche la Nazionale Senior femminile di basket. Curiosità per il Campionato Italiano di Subbuteo Tradizionale e la Champions League di Calcio Balilla. Le stelle del nuoto mondiale saranno in gara nel 50° Trofeo Nico Sapio e torneranno a ruggire nel cuore della città i motori del Rally della Lanterna.

Il 3 Dicembre, nella giornata mondiale delle persone con disabilità, si terrà il “Forum Sport e Disabilità” con una mostra a Palazzo Tursi e una giornata di calcio integrato.

Sostengono Genova 2024 Capitale Europea dello Sport : Iren (Main Sponsor), Givova (Silver Sponsor), Banca Passadore e Ignazio Messina & C. (Bronze Sponsor). Sono “Friends of Genova 2024” Edil 2, Banca d’Alba, Villa Costruzioni, SGM Mercato, Amer Steel e Italmatch Chemicals.