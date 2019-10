Sparatoria a Trieste: il dominicano fermato non risponde ai magistrati. Il poliziotto Rotta colpito due volte, il suo collega Demenego tre

Dalla Questura di Trieste filtrano i dettagli della sparatoria costata la vita ai due poliziotti. L’ agente Pierluigi Rotta è stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all’addome. Il collega Matteo Demenego è stato colpito tre volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Il terzo poliziotto rimasto ferito, l’ assistente capo coordinatore Cristiano Resmini, verrà operato alla mano.

TRIESTE – All’indomani della tragica sequenza di eventi che ha portato alla morte in Questura di due agenti ad opera di un ladro di scooter dominicano indicato come affetto da disturbi psichici. Via del Teatro Romano, nel cuore della città, dove ha avuto luogo la sparatoria con l’assassino che tentava la fuga e i colleghi degli agenti uccisi che li hanno fermati ed arrestati, è stata riaperta al traffico. Numerosi cittadini triestini hanno posto fiori ed acceso ceri votivi all’ingresso della Questura, le cui immagini sono state pubblicate sul sito della Questura, con il ringraziamento: “Grazie per le tante attestazioni di cordoglio, di vicinanza e di solidarieta’. Grazie!“,.

Il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato di avere ucciso a colpi di pistola due poliziotti all’interno della Questura di Trieste, ieri sera è stato raggiunto in ospedale dal magistrato di turno ed il procuratore capo di Trieste che lo hanno dichiarato alle 23.00 in stato di fermo, dopo che il pm aveva ascoltato in Questura il fratello del pluriomicida. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, come reso noto dalla Questura . Secondo quanto si è appreso, gli inquirenti ritengono che sussista il pericolo di fuga e di reiterazione di reato e per questo motivo hanno chiesto la custodia cautelare in carcere, misura che il Gip dovrà adottare o meno, secondo quanto prevede la Legge, soltanto dopo aver effettuato l’interrogatorio di garanzia il dominicano fermato in stato di arresto.

Dalla Questura di Trieste filtrano i dettagli della sparatoria costata la vita ai due poliziotti. L’ agente Pierluigi Rotta è stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all’addome. Il collega Matteo Demenego è stato colpito tre volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Alejandro Augusto Stephan Meran, si trovava all’interno della Questura per un’indagine per furto di uno scooter, è riuscito a sottrarre la pistola in dotazione a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari Demenego è arrivato in soccorso del collega venendo a sua volta colpito. Nell’ambito delle indagini sulla sparatoria sono state sequestrate le fondine delle due vittime per verificarne l’integrità.

Il terzo poliziotto rimasto ferito, l’ assistente capo coordinatore Cristiano Resmini, verrà operato alla mano. “E’ in buone condizioni. Sto andando da lui per parlargli” ha detto Giuseppe Petronzi, questore di Trieste, aggiungendo: “La dinamica è abbastanza chiara. E’ avvenuta in uno spazio della Questura, dove non c’erano altre persone se non le vittime e l’autore del fatto, che si è impossessato dell’arma e ha fatto fuoco. Azzardare ipotesi sarebbe poco serio e rispettoso“.