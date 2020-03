San Raffaele di Milano, pronto il reparto finanziato da Fedez e Chiara Ferragni. Altro che Emiliano....

E’ stata completata e collaudata venerdì scorso a Milano la nuova struttura di terapia intensiva ad alta tecnologia, all’ Ospedale San Raffaele di Milano utilizzando le presistenti tensostrutture sportive dell’Università Vita-Salute San Raffaele,) per accogliere i casi più gravi di CoronaVirus. Una realtà costruita da zero in soli 12 gg , come a Wuahn (Cina) , che sarà in grado di essere operativa a giorni. Anche i letti sono arrivati ed è quasi tutto pronto.

La notizia del reparto completato inaugurato ha messo a tacere i soliti criticoni, cioè coloro che avevano accusato la coppia di usare l’emergenza per un’operazione di marketing. Tanti i commenti positivi (con complimenti) che accompagnato il tweet di Fedez con la notizia della nuova terapia intensiva. “Bravi“, “Grazie a voi per l’iniziativa“, “Il miglior esempio di «volere è potere»”, sono alcuni dei commenti fra le migliaia di like.