La Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per i genitori di Renzi

ROMA – La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori dell’ex premier Matteo Renzi leader di Italia Viva, indagati per bancarotta fraudolenta ed emissioni di fatture false nell’inchiesta per il fallimento di tre cooperative.

Il padre Tiziano Renzi e la madre Laura Bovoli dovranno comparire il 9 giugno al tribunale di Firenze all’udienza preliminare nella quale si deciderà se processarli o proscioglierli da ogni addebito.

Nell’inchiesta sul crack delle tre cooperative (la Delivery Service Italia, la Europe Service e la Marmodiv ), riconducibili ai Renzi risultano indagate altre 16 persone tra le quali Roberto Bargilli , detto Billy , l’autista del camper di Matteo Renzi per le primarie per la segreteria del Pd del 2012 e in passato nel CdA di una delle cooperative .